منازل للبيع في إيطاليا مقابل يورو واحد فقط.. مشترون يروون تجاربهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

عرضت عدة مدن إيطالية في يناير الماضي منازل قديمة للبيع بأسعار تبدأ من 1 يورو أي أقل من 17 جنيهًا مصريًا، بعدما أصبحت شبه خالية من السكان الذين هاجروا إلى المدن الرئيسية بحثًا عن عمل.

واستجاب الكثيرون إلى هذا الإعلان وأقدموا على خوض التجربة للعيش في مكان جديد يتمتع بالعديد من المناظر الطبيعية، بحسب ما أوضحت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

- بدل عن منازل فرنسا

أقدم زوجان فرنسيان على تجربة شراء منزل في مدينة موسيميلي الريفية بسعر 1 يورو فقط.

واشترطت عملية الشراء الاستثمار في المكان من خلال إعادة تأهيل المنزل بالكامل وترتيبه، وهو ما نفذته جويت 27 عامًا وزوجها 31 عامًا خلال فترة صغيرة.

وأصلح الزوجان المنزل المكون من 50 مترًا بمجهوداتهم الذاتية بالكامل ولم يتبق لهم سوى دورة مياه المنزل. وقرر الزوجان قضاء العطلات الرسمية والإجازات في المنزل مع طفليهما.

ولجأ الزوجان إلى الاستثمار في هذا المنزل الإيطالي والاستفادة من الفرصة بسبب ارتفاع أسعار العقارات في فرنسا.

وتقول الزوجة مورجان، إن أسلوب الحياة بسيط ورائع، ولم تواجههم عقبات كبيرة حتى الآن، وأشاد الزوجان بالمواطنين الإيطاليين في القرية، وكذلك معاملة الشركة العقارية ومتابعتهم لعملية الشراء وإنهاء الأوراق اللازمة.

- تجربة مختلفة

منزل آخر في نفس المدينة اشتراه رجل أعمال بلجيكي يدعى باتريك يانسن، ولكن بألف يورو، واستطاع تجديده بالكامل في وقت قصير.

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وصرح يانسن بأنه وعائلته سيستخدمان المنزل لقضاء العطلات الأسبوعية أو السنوية.

- جذور عائلية

وأقدمت مستشارة مالية أمريكية، على شراء منزل إيطالي في مدينة سامبوكا الإيطالية حيث تعود جذورها إلى هناك؛ إذ هاجر جدودها إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات طويلة، ولم تستطع زيارة مدينة صقلية من قبل.

المنزل الذي حصلت عليه "تابون"، يقع بالقرب من المنطقة التي سكن فيها أجدادها في الماضي.

ولا يحتوي المنزل في الوقت الحالي على مياه أو كهرباء، لكنها مستمتعة بالمدينة وتعتزم تجهيز المنزل بالكامل.

- كسر الروتين

كما اشتري كيني سانشيز، منزلًا في بلدة زنغولي الإيطالية العالم الماضي، بسعر 1 يورو فقط.

قال سانشير، "لم أتوقع أن أحصل على المنزل، وأن السلطات ستوافق على طلبي"، ويفكر الآن في الاستقرار بإيطاليا".

- مواطن باكستاني

يفكر الباكستاني محمد رمضان في تسجيل أبنائه بالمدرسة المحلية مدينة موسوميلي الإيطالية، بعد شرائه منزل بمبلغ 4200 يورو، لا يحتاج إلى الكثير من الإصلاح.