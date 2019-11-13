أطباء يحذرون من "الحلوى المضيئة": تُباع أمام المدارس وتسبب الوفاة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

كثير منا يقع في فخ إغراء بائعي الحلوى الذين لا يعرفون شيئًا سوى تحقيق الربح، لتناول ما يضرهم منها، والتي قد تكون مغشوشة ومضره في كثير من الأحيان. وأمام المدارس انتشرت "الحلوى المضيئة"، فما مدى أضرارها على صحة الجسم؟

قال الدكتور مروان سالم، أخصائي الصيدلة الإكلينيكية والتغذية العلاجية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مع الإعلامي وائل الإبراشي: "إن عنصر الفسفور الذي يدخل في صناعة الحلوى من العناصر شديدة الخطورة على الإنسان، لأنها تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي، وتسبب الوفاة.

وتابع: "الطبيعي أن يكون الكالسيوم والفسفور متوازنين في جسم الإنسان لكن لو زاد الفسفور يتم ترسيب الكالسيوم في الأعضاء، وقد يؤدي ذلك إلى فشل كلوي، ويقلل الكالسيوم الموجود في الدم، ويسبب الحساسية وضعف في الجهاز المناعي".

وأضاف "سالم": عنصر الكالسيوم مهم في عملية ضبط الهرمونات الموجودة في الدعم، ومنها هرمونات الغدة الدرقية ولو حدث فيها خلل الهرمونات تخرج على الجسم وممكن نجد ضعف في الحركة وضعف في التركيز والوعي.

وأشار إلى أن هذه الحلوى المضيئة تتمتع بصبغات تعطي إضاءة حتى في الظلام عن طريق تفاعل المواد الموجودة في الأكسجين ولذلك من السهل تفريقها عن العادية.

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أكد الأخصائي حازم علي، عضو الجمعية البريطانية للتغذية، في تصريحات لمصراوي: إن الحلوى المضيئة بالأخص التي يتم بيعها على يد الباعة الجائلين تسبب السرطان.

وأضاف أن تلك الحلوى تمنع امتصاص الكالسيوم، وبالتالي يُحدث حصوات بالكلى كما يحدث مشاكل صحية في العضم والمناعة، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بالتسمم ايضًا لو تم تناوله بكمية كثيرة.

وأشار "حازم" إلى أن تلك الحلوى لها تأثير سلبي على مينا أسنان الأطفال، وتتاخم الأعراض لدى المصابين بضعف المناعة والأنيميا.

ومن جانبه؛ قال الدكتور طارق البشلاوي استشاري أمراض الباطنة والكلى في تصريحات لـ"الخليج 365": إن الأطعمة المحلاة بنسبة عالية من مادة الفسفور المضيء، مع الوقت تؤدي إلى حصواي على الكلى، كما يسبب الإصابة بالتكلسات في مناطق عديدة بالجسم مثل الجهاز الهضمي أو الجلد أو في الخصيتين.

وعلى المدى الطويل يؤثر سلبا أيضًا على البنكرياس، ويضعف ضربات القلب، مشيرًا إلى أن الحلوى بشكل عام التي تحتوي على مواد وألوان صناعية أضعف الإيمان تؤثر على وظائف المعدة وبعضها يكون به مواد مسرطنه.