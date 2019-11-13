للأم.. 8 نصائح ضرورية لتشجيع طفلك على المذاكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

تحلم كل أم بأن يكون أطفالها من المتفوقين في الدراسة، غير أن البعض منهن يعانين من قلة تركيز الطفل أثناء المذاكرة وقلة الاستيعاب، والانشغال بأمور أخرى مثل المشاكسة مع أخيه واللعب والمرح والحركة الزائدة.

لا تقلقي فلستِ وحدكِ تواجهين هذا الأمر، لذا نقدم لكِ بعض النصائح التي تساعد على تجاوز مشكلة عدم التركيز وتشجيعه على المذاكرة، وفقا لما قالت الخبيرة التربوية بثينة رمضان في تصريحها لـ"الخليج 365".

1- الحديث باللين والهدوء وعدم التعنيف أو استخدام أسلوب الضرب أثناء المذاكرة كأسلوب للعقاب ولتحصيل أعلى الدرجات.

2- اعتماد نظام غذائي صحي، لا يحتوي على نسب عالية من الدهون أو السكريات أو السعرات الحرارية العالية لأن ذلك يؤثر على التركيز.

3- تهيئة مكان هادئ ومنظم أثناء المذاكرة، ليساعد على التركيز والإبداع، ويبعد عن أي مصادر للتشويش مثل صوت التليفزيون أو الأصوات العالية.

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4- منح الطفل بعض الوقت للراحة أثناء المذاكرة بين مادة وأخرى، لأن معظم الأطفال لا يستطيعون مواصلة المذاكرة لفترات طويلة.

5- إذا كانت الأم غير متمكنة في أحد المواد فلا يجب أن تذاكرها لطفلها، وعليها البحث عبر "يوتيوب" على برامج تعليمية هادفة للطفل تجلس الأم وطفلها يشاهدونها معًا.

6- ضرورة تحكم الأم في عصبيتها أثناء المذاكرة والابتعاد تمامًا عن استخدام الألفاظ السيئة أثناء المذاكرة.

7- تحفيز الطفل على إنجاز المذاكرة من خلال تشجيعه بمكافأة سيحصل عليها إذا أنجز مهامه الدراسية.

8- ابتعاد الأم عن مقارنة طفلها بزملائه الآخرين، واهتمامها بهوايته كعنصر محفز له.