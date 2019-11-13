شاهد ما يحدث في دولة “السعادة”! .. اماراتية تنشر “فضيحة” لزوجة ابنها على “تويتر”!

نشرت جدّة إماراتية تسجيلاً صوتياً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، كاشفةً عن تعرّض حفيدها للتعنيف من قِبَل والدته، وتطالب بحضانته.

وتقول الجدة في التسجيل، إن حفيدها لابنها يبلغ من العمر 5 أعوام، وقد تربى لديها بعد أن تركته والدته الأجنبية لمدة عامين قبل أن تعود وتأخذه لديها، مستفيدةً من حقها في الحضانة.

وتتهم الجدّة الأم بتعنيف ابنها بالضرب والحرق، وإن لديها تقريرًا طبيًا من إحدى المستشفيات يثبت ادعاءاتها، مرفقةً صوراً ليد ورجل الطفل وقد تعرضتا للحرق .

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وعبّر مغردون عبر هاشتاغ ”#انقذوا_الطفل_الاماراتي_أحمد“ عن تضامنهم مع الطفل وجدّته .

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