ريهام سعيد تنشر صورتها خلال عرض لرقص إيقاعي.. وتغلق التعليقات

شاركت الإعلامية ريهام سعيد، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها وهي بعمر الـ19 عامًا، كانت تقدم عرض لرقص إيقاعي.
وعلقت ريهام سعيد، على الصورة قائلة: "كان عندي 19 سنة وكنت بقدم عروض تمثيل ورقص إيقاعي لأي حد من قرايبنا بيجي البيت"، وأغلقت الإعلامية التعليقات على الصورة.
وكانت الإعلامية ريهام سعيد، تعرضت لأزمة في الفترة الأخيرة بسبب تصريحاتها عن أصحاب السمنة الزائدة، التي وصفت بالإساءة إليهن، وقررت وقتها إدارة قناة "الحياة" وقف برنامجها "صبايا" بعد طلب نقابة الإعلاميين بتوفيق أوضاعها مع النقابة، ووجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامجها.
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