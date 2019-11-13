مناصر للمرأة وضد العنصرية.. هذا هو جون ليجند أكثر رجل "جذاب" في العالم

اختارت مجلة بيبول الأمريكية، المغني العالمي جون ليجند، ليفوز بلقب الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة، لعام 2019، وبذلك يكون خلفًا للممثل الإنجليزي إدريس ألبا، الذي حاز اللقب في العام الماضي.

وعلقت مجلة "بيبول" على فوز المغني الأمريكي بلقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لهذا العام قائلة:"إنه يمتلك مهارات موسيقية لا مثيل لها"، وأشارت إلى أنه من أكثر النجوم المحبوبين في هوليوود.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات حول المغني الأمريكي جون ليجند:

- ولد "جون" في العام 1978، ويعرف بأنه مغني وشاعر غنائي وعازف بيانو.

- في عمر الرابعة بدأت موهبة "جون" تظهر في الغناء، فبدأ يغني في الكنيسة، وفي عمر السابعة بدأ يعزف البيانو.

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- يعد أول ظهور حقيقي للمغني الأمريكي كان في العام 2004، فأصدر ألبوم Get Lifted، وحصد من خلاله ثلاثة جوائز جرامي Grammy،

- لم يكتف "جون" فقط بالألبومات، فكانت له أغاني منفردة منها "Used To Love U" و"Ordinary People" و"Selfish".

- فاز "جون" بعدة جوائز وهم (إيمي وجرامي وأوسكار وتوني) لذلك حصل على لقب "EGOT"، وهو أول رجل ذو البشرة السوداء يحصل على هذا اللقب.

- تزوج المغني الأمريكي من عارضة الأزياء كريسي تيجن، وأنجب منها اثنان، لكن تحمل طفلته "لونا" التي ولدت في العام 2016، الكثير من ملامحه.

- عرف عن المغني الأمريكي بأنه مناصر لحقوق المرأة والعنصرية ضد ذوي البشرة السوداء، فمن ضمن مقولاته: "يجب على جميع الرجال مناصرة المرأة، فلو اهتم الرجال بحقوق المرأة سيصبح العالم مكاناً أفضل".