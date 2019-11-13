تعرفي على كيفية تطبيق "الهايلايتر" و"البرونزر" كالمحترفين

على مرّ سنوات عدّة، استطاع الهايلايتر أن يكون المستحضر النجم في جميع مجموعات المكياج وعلى طاولات المؤثرات والنجمات وخبراء التجميل وأيضاً النساء العاديات. هذا المستحضر الصغير بلمعته الرائعة يصنع فرقاً رائعاً ومذهلاً على وجهكِ ويضيف سحراً خفيّاً إلى مكياجكِ. ولكن تطبيق هذا المستحضر دقيق ويحتاج إلى نصيحة خبير رائد في مجاله وفادي قطايا هو حتماً على رأس القائمة!، وإلى فادي توّجهنا حاملين إليه أسئلتنا عن كيفية تطبيق الهايلايتر والبرونزر تماماً كالمحترفين وكان هذا الحديث.

تطبيق الهايلايتر

يشير فادي أولاً إلى أن الهايلايتر هو حتماً الصيحة الأكثر رواجاً في هذا الموسم، ولكن الخطأ الذي تقع فيه معظم النساء هو نثره على كامل الوجه. ويشدّد على أنّ مكان الهايلايتر هو في النقاط العالية من الوجه، النقطة العالية من الخدّين والذقن مثلاً. "تطبيق الهايلايتر يعتمد أيضاً على تقاسيم الوجه"، يقول فادي ويعطي مثلاً عن النساء صاحبات الوجه الطويل والذقن الحاد. في هذه الحالة، لا يجب على السيدة تطبيق الهايلايتر على الذقن، إذ ستبدو هذه المنطقة أكثر حدّة على عكس السيدات صاحبات الوجه المربع أو المستدير.

وبحسب فادي، يمكن أيضاً تطبيق الهايلايتر على أعلى الشفة العليا التي تُعرف بـCupid bow شرط ألا يكون مبالغاً فيه. أمّا لإضاءة الأنف، فينصحنا فادي بتطبيق الهايلايتر وسط الأنف شرط أن يكون شكله ناعماً أي لا يوجد أي عظمة بارزة أو مطبّات لأنّ "الهايلايتر لا يخفي العيوب بل يبرزها"، يقول فادي. ولا يمانع أيضاً هنا من تطبيق كونتورينغ خفيف لتنحيف الأنف إلى جانب الهايلايتر. ولمنح السيدة نظرة جذّابة وهي تتحرّك، يقول فادي إنّ الهايلايتر هنا يمكن أن يطبَّق على رأس الأنف.

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عن الأخطاء التي يراها فادي هو الهايلايتر وسط الجبهة. فبهذه الطريقة، يلتقط الهايلايتر فلاش الكاميرا وتظهر بقعة بيضاء كبيرة على جبين السيدة في الصور. نصيحة فادي هنا هي تطبيق الهايلايتر على طرفي الجبين أي أعلى الحاجبين في إشارة الى أنّ هذه الحيلة ترفع شكل الحاجبين. للسيدات صاحبات الجبهة العريضة، يتفادى فادي تطبيق الهايلايتر فيما يركّز عليه لصاحبات الجبهة الصغيرة وذلك لتوسيع شكل الوجه.

تطبيق البرونزر

النصيحة الأولى في تطبيق البرونزر هي عدم استخدامه الكونتورينغ لأنّ الفرق شاسع بينهما. "ألوان الكونتورينغ يجب أن تكون باردة وهي الألوان التي لا نراها واضحة على الوجه فيما أنّ ألوان البرونزر تكون دافئة وتحتوي على تدرجات البرتقالي وهي التي تظهر بوضوح على الوجه"، يقول فادي. الكونتورينغ يجب أن يكون مخفيّاً لا ظاهراً، لذلك نلجأ إلى ألوان محدّدة بالإضافة إلى ضرورة أن تكون تركيبته مات خالية من أي نوع من الشيمر أو الحبيبات البرّاقة.

البرونزر بحسب فادي يُستخدم على مناطق من الوجه نشعر أنّ الشمس قد أرخت بظلالها عليها. يمكن تطبيقه على الأنف، الجبهة، أطراف الوجه ويمكن استخدامه كبلاش أحياناً. ويشير فادي في خطوة مهمة جداً أنه إن أردنا أن نطبّق الكونتورينغ والهايلايتر معاً، بإمكاننا أن نطبّق البلاش بينهما. بهذه الطريقة، يمتزج الثلاثة معاً بطريقة ناعمة جداً بعيداً عن الخطوط الواضحة والبارزة. ويشير فادي هنا أنه من الضروري المزج جيداً بين المستحضرات حتى الهايلايتر.

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حيل لتطبيق الهايلايتر

يقول فادي إنه بإمكان السيدات تطبيق الهايلايتر مباشرة فوق كريم الأساس من دون تطبيق البودرة بين المستحضرين لأنّ البودرة تتسبب بانزلاق الهايلايتر وعدم ثباته. وإن كنتِ تريدين تطبيق البودرة، حيلة فادي هي بإضافة القليل من رذاذ التثبيت قبل نثر الهايلايتر.

نصيحة ذهبية

يتوّجه فادي في نهاية حديثه بنصيحة للسيدات صاحبات البشرة الدهنية واللواتي يعانين من المسامات المفتوحة أو من الحبوب الصغيرة على الخدّين أو من التجاعيد ويقول: "من الأفضل أن تتجنّبن الهايلايتر لأنّه يميل إلى إبراز ما هو موجود بالأصل لديكِ وأنتن لا ترغبن في إظهار أيّ من تلك الأمور".

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