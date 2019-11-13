أفكار لتنسيق طبعة الحمار الوحشي هذا الخريف

كل ما يطوق الحياة البرية يسيطر على أزياء الخريف والشتاء هذا العام، بداية من طبعة الفهد التي لا تختفي، وصولًا إلى طبعة الحمار الوحشي التي ربما لا نفكر من قبل في أنها ستكون رفيقًا للأناقة والعصرية.



صعدت الأزياء المستوحاة من جلود الحيوانات إلى واجهة الموضة من العام الماضي، لكنها كانت مقتصرة أكثر على الطبعات المألوفة مثل الفهد، أو على الأكثر الثعبان، لكنّ هذا الخريف، وبخاصة في موضة الشارع في أكبر مدن الموضة في العالم مثل نيويورك وباريس وميلانو، شاهدنا أفكارًا عصرية وجريئة لتنسيق الأزياء المطبعة بنقشة جلد الحمار الوحشي، وهنا نستعرض أجمل الاطلالات المزينة بهذه النقشة الجريئة.



1. الكنزات الخريفية

لأننا مازلنا في فصل الخريف المتقلب الطقس، لذا ستكون الكنزات المتوسطة خيارًا أنيقًا للتألق بصيحة الحمار الوحشي، بخاصة وأنها متوافرة بألوان غير متوقعة مثل مزيج الأخضر والأسود، أو البرتقالي مع الأسود.

يمكنكِ تنسيق كنزة الحمار الوحشي مع بنطلون ميتاليك أو تنورة مكسرة بلون محايد.



2.التنانير بأطوال متنوعة

ظهرت أيضًا التنانير المطبعة بنقشة جلد الحمار الوحشي، واللافت أنها متنوعة القصات والأطوال لترضي جميع الأذواق.

يمكنكِ اقتناء تنورة قصيرة بنقشة الحمار الوحشي، وتنسيقها مع بوت بعنق يصل إلى الركبة، أو اقتناء تنورة ميدي بقصة دائرية أو مكسرة، وتنسيقها مع بوت الكاحل المناسب لطقس الخريف.



3.الفساتين

كثير من النساء تفضل في الخريف اعتماد الفساتين الميدي المزودة بأكمام وتنسيقها مع كنزة أو جاكيت عصري، لكن لمزيد من العصرية والأناقة ننصحكِ باختيار فستان مطبع بنقشة جلد الحمار الوحشي، سواء بمزيج الأبيض مع الأسود، أو بأيّ لون دراماتيكي لا يعبّر عن الواقع.



4.بوت خريفي من جلد الحمار الوحشي

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صحيح أنّ البوت المستوحى من جلد الحمار الوحشي هو خيار جريء، لكن لا شك أنّ أحذية البوت بجلد الحيوانات هي صيحة رائجة هذا الموسم.

يمكنكِ تنسيق هذا البوت مع اطلالة بسيطة للغاية مثل كنزة خريفية وبنطلون سكيني بلون موحد، حتى تبرز أناقة البوت.



5.الأحزمة والحقائب والأوشحة

إذا كنتِ لا تجرؤين على اعتماد صيحة جلد الحمار الوحشي بطريقة واضحة مثل الأنماط السابق ذكرها، سيكون اختيار اكسسوار من هذه الصيحة ملائم لأسلوبِك.

يمكنكِ الاكتفاء بحزام عريض أو حقيبة أنيقة، أو حتى وشاح مطبع بنقشة جلد الحمار الوحشي.

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