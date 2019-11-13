الملكة رانيا تظهر بفستان ارتدته قبل عامين بعدما جدّدت شكله

تماشيًا مع اتجاه العالم نحو موضة أكثر استدامة، وإعادة تدوير الملابس للتقليل من الأثر المدمر لصناعة الأزياء على البيئة تحرص العديد من النساء البارزات فى العائلات المالكة حول العالم على تكرار ارتداء أزياء سبق وظهرن بها مع تعديلات بسيطة عليها لتظهر بمظهر جديد.

وسبق أن رصدت العدسات كيت ميدلتون وميجان ماركل أبرز نساء العائلة المالكة البريطانية يعدن تكرار ارتداء إطلالات قديمة، وهو أيضًا ما فعلته الملكة رانيا قرينة العاهل الاردنى عبدالله الثانى مرارًا وأكدته فى آخر ظهور لها في عمان، حيث ارتدت فستانا شتويا من اللون البنفسجى ظهرت به قبل ذلك في 2017 واعادت تنسيقه مرة اخرى مع حزام منقوش وحقيبة وكعب عال أحمر.

وكانت الملكة رانيا ظهرت بالفستان نفسه عام 2017 اثناء افتتاح المعرض السنوي لمؤسسة نهر الأردن، ونسقت معه حزام من اللون الجملى وحذاء لامع وحقيبة متداخلة الألوان.

وهذه ليست المرة الأولى للملكة رانيا التي تكرر فيها إطلالة من إطلالاتها مع تنسيق مختلف فهي تعتمد هذا الأسلوب في الكثير من القطع العصريّة الأنيقة في خزانتها. ويمكن من خلال لمساتها المميزة فى إعادة تدوير إطلالاتها أن نتعلم الكثير فى كيفية استثمار كل قطعة ازياء لدينا فى أكثر من إطلالة

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