"أنا عربية" أكبر بازار نسائي لتصميم الأزياء في الرياض

تجربة عالمية فريدة من نوعها للمرأة العربية، تجمع عالم الأزياء لأشهر رائدات أعمال من مختلف أنحاء العالم في العاصمة السعودية الرياض، مع اتجاه ورؤية هيئة الترفيه السعودية لأن يكون المعرض الذي اختير له اسم "أنا عربية"، أحد الروافد المحلية في مجالات تصميم الأزياء والابتكار ودعم ريادة الأعمال، والتعبير عن قوة المرأة العربية، وإبراز تطورها الثقافي والحضاري.

وانطلق المعرض، أول من أمس، جامعًا أكثر من 250 مصممة ورائدة أعمال من داخل السعودية ومختلف الدول العربية وعدد من الدول ذات الريادة في الأناقة النسائية.

ويحوي المعرض، الذي يعدّ أحد أكبر البازارات النسائية في المنطقة، قطاعات مختلفة من عباءات وأزياء ومجوهرات وعطور، وقطاعًا لأدوات التجميل والإكسسوارات، وكافة الاحتياجات النسائية. وقد استقطب نخبة من مصممات المجوهرات السعوديات اللاتي يتميزن بصناعة مجوهرات فاخرة بمعايير عالمية، ومن أبرز علامات المجوهرات المشاركة من السعودية "سانسي، وناني، وريم جانو"، من بينهم أصغر مصممة مجوهرات سعودية ليليان إسماعيل. ويعد معرض "أنا عربية"، أكبر بازار نسائي في الوطن العربي، يهتم باكتشاف الموهوبات ودعم الكفاءات المبدعة في التصميم والفن، ويعتبر وجهة جديدة للباحثات عن التميز في شؤون المرأة.

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