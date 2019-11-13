تجنبا لـ"القمل" وفيروس سي.. احذر استخدام أدوات صالونات الحلاقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

أطلقت وزارة الصحة والسكان مبادرة للقضاء على بؤر العدوى في صالونات التجميل تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية".

والحملة تأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التي قد تؤدي إلى انتشار الفيروسات.

أمراض تنقلها الأدوات المستخدمة

وفي هذا الصدد، نصح الدكتور هاني الوشاحي أستاذ أمراض الجلدية والتجميلية بكلية الطب جامعة القاهرة، مرتادي صالونات الحلاقة باستخدام الأدوات الخاصة بهم من المنشقة والشفرة وماكينة الحلاقة ومشط الشعر وغيرها؛ تجنبًا للإصابة بالأمراض الفطرية والبكتيرية والفيروسية.

واستعرض "الوشاحي" في تصريحه لـ"الخليج 365"، الأمراض التي قد تنتقل باستخدام أدوات صالونات الحلاقة التي يستخدمها الآخرون، منها الأمراض الفطرية التي تنمو في الوسط الرطب، باستخدام منشفة غير مطهرة ووضعها على الجلد، ما قد تنقل مرض التينيا.

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أيضًا ماكينة الحلاقة والملاقيط يتسببان في خدوش الجلد، وبالتالي انتقال البكتيريا من خلالها، كما أن شفرات الحلاقة تعمل على نقل فيروسات السنط، وفي حالة الجروح وعدم التعقيم، واستخدامها بعد شخص مصاب فيرس "سي"، تنتقل العدوى فور استخدام "الشفرة".

وحذّر من استخدام مشط تسريح الشعر الذي قد يؤدي لوجود حشرات في الرأس، منها القمل وعدوى القشرة، كما أنّ "الكالونيا" المستخدمة في تطهير الأدوات شفرة الحلاقة، فعالة ومطهرة بالفعل، لكن تُطهر من البكتريا والفطريات ولا تتعامل مع الفيروسات.

وتابع: "من الأشياء أيضًا المضرة، صنفرة الوجه بالكريمات (مجهولة الهوية) في معظم الأحيان، ما يؤدي إلى ظهور الطفح الجلدي والحساسية، إلى غير ذلك من الأمراض الجلدية وسرطانات الجلد".

أسعار أدوات الحلاقة:

ويمكنك اقتناء أدواتك الخاصة واستخدامها عن الذهاب إلى صالونات الحلاقة؛ للحصول على مظهر جذاب ولائق وتتفادي انتقال العدوى من الفطريات والبكتريا حتى الفيروسات، إذ تبدأ أسعار ماكينات الحلاقة في الأسواق بوسط البلد من 124 جنيهًا، وتتراوح أسعار ذات العلامات التجارية على أحد مواقع التسويق الإلكتروني من 2000 إلى 4500 جنيه، حسب النوع والخصائص.

ويبدأ سعر شفرات الحلاقة التي يتم تغيير "الشفرة" أو "الموس" فقط، من 45 جنيهًا، أما الشفرة البلاستيكية العادية فلا تتعد العشر جنيهات، وتتوافر في الصيدليات، وإذ كنت ترغب في استخدام "شفرة حلاقة" تشبه الموجودة في محلات الحلاقة، فيتراوح سعرها من 80 لـ150 جنيها، أما سعر المنشفة "الفوطة" تختلف حسب نوعها وحجمها ويتراوح أسعارها من 50 لـ200 جنيه، كما أن سعر مشط تسريح الشعر يبدأ من 16 جنيها ولا يتعدى المائة جنيه، حسب موقع التسوق الإلكتروني.