للأمهات.. حيل بسيطة تساعد على نوم رضيعك سريعا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تجد بعض الأمهات، صعوبة في نوم الرضيع خلال الأشهر الأولى ما يعد مصدر قلق وتساؤل للكثير من الأمهات.

لذا نقدم لكِ عزيزتي مجموعة من النصائح والطرق التي تساعد على نوم الرضيع بشكل سريع وفي هدوء وراحة، وفقًا لما قاله الدكتور يوسف سعد استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، في تصريحه لـ" الخليج 365".

1- إطفاء الأنوار تمامًا، حيث إن الظلام يساعد على إفراز هرمون يجعل نوم رضيعك بشكل سريع.

2- احرصي على منع أي ضجيج أو ضوضاء حول طفلك، حتى لا يستيقظ من نومه.

3- يجب ألا يكون هناك مشكلة تمنعه من النوم، مثل الحفاضات المبتلة مثلا، أو انتشار الناموس.

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4- تأكدي أن رضيعك غير جائع، واحرصي أن يتناول رضعته كاملة قبل النوم.

5- تدفئة طفلك الرضيع من أكثر الطرق التي تساعد على النوم بسرعة، حتى لا يشعر بالبرودة.

6- اعتمدي على تشغيل الصوت الأبيض "white sound"، إذ ثبت أنها واحدة من أفضل الطرق لتهدئة طفلك، وتساعد على النوم لفترة أطول، ويقول الخبراء إن تلك الموسيقى تشبه أصوات الرحم حين كان جنينا في بطن أمه.

7- تجنبي نوم رضيعك على بطنه، لأنها عادة سيئة لا تساعده على النوم، وقد تسبب الموت الفجائي.

8- امسحي رأس طفلك بحركات متكررة، فتساعده على تهدئته ونومه سريعا.