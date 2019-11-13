مكياج عصري مميز لمناسبات الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - يعد المكياج إحدى أسهل الطرق للفت الأنظار والحصول على إطلالة متكاملة، لا سيما خلال المناسبات. فإذا كنت تشعرين بالملل من أساليب المكياج العادية، وتلك التي تعتمدينها باستمرار، فقد آن الأوان لتجرية أساليب مكياج عصرية تحاكي صيحات الموضة وتمنحك مظهراً أنثوياً جذاباً. لذلك، سنقدم لك في هذا المقال، صور مكياج مميز وعصري للمناسبات، لتستوحي منها ما يليق بك.



المكياج الأخضر الزيتوني

المكياج الأخضر الزيتوني



لقد أصبح معروفاً أن المكياج الأخضر موضة رائجة لهذا الشتاء، وخصوصاً المكياج الأخضر الزيتوني الذي يليق جداً بمناسبات الشتاء، ويتناغم مع ألوان ملابسك الشتوية، فهو لون دافئ وجذاب ويمنحك إطلالة راقية وفخمة. ويرتكز هذا المكياج على استخدام ظل العين الأخضر الزيتوني على كامل منطقة فوق العين، ورسم خط ناعم على منبت الرمش العلوي بواسطة ظل العين البني، واعتماد أحمر الشفاه النيود اللامع، والقليل من البلاش على عظمتي الخدين.



المكياج البرونزي المتدرج

المكياج البرونزي المتدرج



يعد المكياج البرونزي أحد أجمل اساليب المكياج وأكثرها رواجاً بين النساء. وهذا الشتاء، لا تترددي في اعتماد المكياج البرونزي المتدرج، فهو سيمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة والجاذبية، ويضفي على وجهك التألق والتوهج. استخدمي تدرجات اللون البرونزي لتظليل العين، واعتمدي الرموش الاصطناعية الطويلة وأحمر الشفاه النيود، مع تحديد الشفتين بقلم الكونتور باللون البني الفاتح.



مكياج الشفاه الأحمر

مكياج الشفاه الأحمر



يعد مكياج الشفاه الأحمر أحد أساليب المكياج التي تمنح المرأة مظهراً أنثوياً جذاباً، وتلفت الأنظار إليها، كما يجعل شفتيك ممتلئة وبارزة. فإذا كنت تميلين الى الإطلالات الجريئة، لا تترددي هذا الشتاء في اعتماد أحمر الشفاه الأحمر الداكن خلال المناسبات، لكن احرصي على اعتماد مكياج العيون الخفيف تجنباً للمبالغة.

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المكياج الزهري اللامع

المكياج الزهري اللامع



المكياج اللامع هو موضة مكياج رائجة جداً خلال هذا الشتاء، وهو يمنح المرأة إطلالة حيوية ومنعشة خلال الأجواء الباردة، كما أنه مثالي للمناسبات. يرتكز أسلوب المكياج هذا على تطبيق ظلال العيون الزهرية اللامعة على طول خط الرمش العلوي والسفلي، واعتماد أحمر الشفاه النيود المائل الى الوردي.



مكياج الشفاه الداكن

مكياج الشفاه الداكن



دائماً ما يحتل أحمر الشفاه الداكن حيزاً كبيراً ضمن أساليب المكياج المعتمدة خلال الشتاء. وخلال هذا الموسم، لا تترددي في اعتماد أحمر الشفاه الخمري الداكن في المناسبات، ونسقي معه رسمة عين ناعمة ترتكز فقط على رسم خط أيلاينر على طول الرمش العلوي.

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