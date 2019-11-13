ماسك للوجه لعلاج البثور في المنزل بأقل من خمس دقائق



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - الهالات والرؤوس السوداء، والبثور والتهابات البشرة، من أصعب "الأمراض" التي تصيب الجلد وتهدّد بتهيّج البشرة. جميعنا نجرّب أكثر من نوع من ماسك للوجه، وقد لا نُوّفَق أحياناً في إختيار الماسك المناسب. في هذا المقال جمّعنا لكِ أفضل أنواع الماسكات للوجه وكيفية إعدادها في المنزل دون تكلفة عالية. أقنعة جربتها مدوّنات وخبيرات في عالم التجميل:



ماسك زيت شجرة الشاي للبثور:

ماسك للوجه أطلقته البلوقر Nicoletta Xo للبشرة المعرّضة لحبّ الشباب، بما في ذلك تركيبة مهدّئة للبقع الداكنة والهالات السوداء، وقد إكتسبت البلوقر شهرة خاصة ببرنامجها التعليمي المتكرر للماكياج، ومدوّنات تحتوي نصائح عن العناية بالبشرة، ومجموعة متنوعة من أدلة إرشادات منزلية. وقد حصلت على أكثر من 850،000 مشترك في قناتها على YouTube منذ إنشائها.



المكوّنات:



- ملعقة كبيرة من جيل الألوفيرا

- قطرة من زيت شجرة الشاي

الطريقة:

يُعد زيت شجرة الشاي مضادًا للبكتيريا ومقاومًا لحب الشباب، لكنّه قاسياً بعض الشيء على الجلد (حتى كعلاج موضعي)، فإنّه يمكن أن يحرق بشرتك تمامًا إذا لم يتم تخفيفه مع ما يكفي من الماء. لكن هذا القناع يستخدم الألوفيرا المرطّبة والمهدّئة لإلغاء التأثيرات المزعجة خلال محاولة تهدئة البشرة المتهيّجة. أبقيه على بشرة نظيفة وجافة لمدة 10 دقائق، ثم شطّفيه، مع التأكد من ترطيب وجهك بعد ذلك.

ماسك الفحم للرؤوس السوداء:

في برنامجها التعليمي، توضح لنا المدوّنة Ava Jules أقنعة الوجه المفضلة لديها من التقشير والتدليك مستخدمة كل المكونات الغذائية، بدءًا من بياض البيض إلى مسحوق الفحم (الممتصّ للزيت): قناع الوجه بالفحم للرؤوس السوداء:

المكوّنات:

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- 2 ملعقة صغيرة من بودرة الجيلاتين الطبيعي

- 2 ملعقة كبيرة ماء

- 6 كبسولات من الفحم

الطريقة:

امزجي جميع المكونات معًا، ثم رطّبي طبقة سميكة نسبيًا على أنفك (المكوّن أكثر نعومة من الماسك السابق) لكن ممكن أن يسبب حساسية لبشرتك، لذا يُفضل استخدامه فقط على الأنف. يعمل الفحم "كمغناطيس" طبيعي للمساعدة على استخلاص وامتصاص الزيوت الزائدة من جلدك، مما يجعله ممتازًا للمناطق المعرّضة للحبوب المروّسة. فقط كوني حذرة: نذكرك بضرورة إستخدامه فقط على أنفك، حيث تكون بشرتك أقل حساسية قليلاً.

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ماسك الاولفيرا لإلتهابات البشرة:

تمتلك الفلوقر Jenné Claiborne بشرة نقيّة ومشرقة، لذا الكثيرمن الفاشينيستات يتبعن نصائحها. وهي قدّمت برامجاً تعليمية عدّة واقترحت عدة أنواع من الأقنعة مضادة للإلتهابات، إنما هذا أفضلها: ماسك الاولفيرا لإلتهابات البشرة:

المكونات:

- ملعقتان كبيرتان ألوفيرا

- ملعقة صغيرة من مسحوق الشاي الأخضر "ماتشا":

تكمن قوة الألوفيرا أنّها تنعّم البشرة وترطّبها بشكل لافت. كما أنّها تقضي على الحكّة والإلتهاب. بينما مسحوق الماتشا له خصائص تقلّل من الإحمرار ومضادة للإلتهابات. أمزجي المزيج، أخلطي الخليط على وجهك (يمكنك وضع المزيج في الثلاجة أولاً لمدة 10 دقائق للحصول على قوى تبريد إضافية) ويترك لمدة 15 دقيقة، ثم يشطّف ويرطب.

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