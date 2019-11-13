أسرار جمال ملكات عالميات... استلهمي منها الأفضل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - على رغم ظهورهن دائماً تحت الأضواء الساطعة والكاميرات عالية الدقة، تظهر ملكات الجمال السابقات حول العالم، بإطلالات مثالية ومبهرة تليق بالتاج الذي حملنه في يوم من الأيام. إلا أن وراء هذا الجمال أسراراً تختلف بين ملكة وأخرى. فإن كنت ترغبين في الحصول على إطلالة شبيهة بملكات الجمال، سنعرفك الى أسرار جمال مجموعة من ملكات الجمال السابقات، لتستوحي منها ما يفيدك.



تجنب مستحضرات المكياج والمقشرات

أسرار جمال ملكات عالميات



تنصح ملكة جمال ولاية أوريغون الأميركية لعام 2007، كاري كريستنسن، المرأة بعدم المبالغة في استخدام مستحضرات التجميل والمقشرات، لا سيما خلال الصيف، واستبدالها بغسول الوجه الملائم لنوع البشرة، والكريم المرطب للبشرة، لا سيما أن الجفاف يسبب للبشرة العديد من المشاكل.



الضوء الخافت

أسرار جمال ملكات عالميات



جيسيكا فيكتوريا جونسون، ملكة جمال ولاية ويسكونسن لعام 2018، اكتشفت منذ زمن، أن النوم على ضوء خافت يساعد في الحد من ظهور الهالات السوداء، وهي مشكلة تعاني منها نساء كثيرات. كما تنصح المرأة في الحصول على قسط وافر من النوم يومياً من أجل راحة العينين والبشرة.



شاي النعناع

أسرار جمال ملكات عالميات



تتمتع ملكة جمال ولاية رود آيلاند الأميركية، ألكسندرا كورتيس، بجمال لافت، وبشرة خالية من الشوائب، وعينين مشرقتين ساحرتين. أما السر الذي يكمن وراء ذلك، فتؤكد ألكسندرا أنه كمادات أكياس شاي النعناع، حيث تواظب على استخدامها على محيط العين. وقبل كل حدث أو مناسبة كبيرة، تضع هذه الأكياس في الثلاجة قبل الخلود الى النوم، وفي صباح اليوم التالي تطبقها على عينيها لمدة عشر دقائق.

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أحمر الشفاه الداكن

أسرار جمال ملكات عالميات



تامي فاريل هي ملكة جمال أميركا للمراهقات لعام 2003، ومن خلال مشاركاتها في العديد من مسابقات الجمال وخبراتها الكثير في عالم الجمال، تعلمت أمراً مفيداً جداً لا تزال تواظب على تطبيقه حتى اليوم، وهو اعتماد أحمر الشفاه بالألوان الداكنة، الذي يجعل أسنانها تبدو أكثر بياضاً، وابتسامتها أكثر جمالاً وجاذبية.



الفازلين

أسرار جمال ملكات عالميات



ملكة جمال كينيا Gaylyne Ayugi، تسدي نصيحة للنساء اللواتي يعشقن استخدام أحمر الشفاه واللواتي يواظبن يومياً على تطبيقه، وهي وضع الفازلين على الأسنان الذي يجعل الأسنان تبدو اكثر بياضاً من جهة، ومن جهة أخرى يمنع أحمر الشفاه من الالتصاق بالأسنان، والذي يسبب الإحراج أحياناً للنساء.

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