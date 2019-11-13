خلطات لحماية قدميكِ في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - التشققات تزيد مع برودة الطقس، إذ يصبح الجلد جافًّا بصورة كبيرة، لهذا يجب أن يكون الاهتمام بالقدمين مضاعفًا بهذا الوقت، ولكي تحافظي على جمال قدميكِ، إليكِ مجموعة من خلطات طبيعية لقدم ناعمة.



خليط الغليسرين مع زيت الزيتون واللافندر

خليط الغليسرين مع زيت الزيتون واللافندر



- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة لافندر

- ملعقة كبيرة غليسرين

- ماء دافىء

- أكياس نايلون



تحضير الماسك:

انقعي قدميكِ في وعاء كبير به ماء دافىء.

اخلطي المكونات بعضها البعض، وضعيها على بشرة قدميكِ.

ارتدي كيس النايلون فوقها لفاعلية أكبر للماسك، واتركيه لمدة ساعة.

اُشطفي قدميكِ بالماء.



الملح مع زيت الزيتون والليمون

الملح مع زيت الزيتون والليمون



- 3 ملاعق كبيرة ملح

- نصف ليمونة

- 2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

- أكياس بلاستيكية



اخلطي المكونات مع بعضها البعض، وافركي بها قدميكِ بلطف، يمكنكِ هنا استخدام حَجر القدم.

اتركي الخليط على قدميكِ، لساعات عدة، وغلّفيه بأكياس النايلون.

اشطفي قدميكِ بالماء الدافىء، وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًّا لتقشير الجلد الميت، والحصول على قدم ناعمة خالية من التشققات.

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