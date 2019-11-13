خلطات لتنعيم اليدين والرجلين... جربيها هذا الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - غالباً ما تصاب اليدين والرجلين خلال الشتاء بالجفاف الشديد والتشققات، نتيجة الأجواء القاسية والبرد الشديد والهواء الجاف... لكن بإمكانك معالجة جفاف اليدين والرجلين بطرق سريعة وفعالة، وفي مقدمها الخلطات الطبيعية التي تشتمل على خصائص مرطبة ومنعمة للبشرة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي، خلطات لتنعيم اليدين والرجلين، فلا تترددي في تجربتها هذا الشتاء.



خلطة اللبن الزبادي والعسل

خلطة اللبن الزبادي والعسل



تعد هذه الخلطة مثالية لتنعيم اليدين والرجلين، ومعالجة جفاف البشرة، فهي تشتمل على حمن اللبنيك الذي يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الجلد الميت بلطف وترطيب البشرة بشكل فعال. امزجي كميات متساوية من العسل واللبن الزبادي، وطبقي المزيج على يديك ورجليك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، نظفي بشرتك وشطفيها بالماء الفاتر.



خلطة الزيوت الطبيعية

خلطة الزيوت الطبيعية



تعتبر الزيوت الطبيعية مثالية لترطيب وتنعيم اليدين والرجلين، فهي تتغلغل داخل البشرة لتمنحها ملمساً حريرياً. قبل الخلود الى النوم، اخلطي كميات متساوية من زيت الورد وزيت الخزامى وزيت البرغموت، وطبقي الخليط على يديك ورجليك، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، شطفي بشرتك بالماء الدافئ.



خلطة الأفوكادو والسكر

خلطة الأفوكادو والسكر



يعتبر الأفوكادو مرطباً قوياً وفعالاً ومغذياً لبشرة اليدين والرجلين. أما السكر، فهو يعمل على تقشير البشرة وإزالة الجلد الميت. اهرسي نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وربع كوب من السكر. حركي المكونات الى أن تحصلي على خليط متجانس. طبقي الخليط على يديك ورجليك، ودلكيها بلطف بأطراف أصابعك. اتركي الخليط على البشرة مدة ربع ساعة، بعدها شطفيها بالماء الدافئ.



خلطة شمع النحل وزيت اللافندر

خلطة شمع النحل وزيت اللافندر



تشتمل هذه الخلطة على أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في ترطيب بشرة اليدين والرجلين ومكافحة جفافها، خصوصاً في الشتاء. قومي بتذويب نصف كوب من شمع النحل في وعاء على النار، وأضيفي إليه ربع كوب من زيت الزيتون البكر وملعقتين كبيرتين من زيت الورد وعشر قطرات من زيت اللافندر. حركي المزيج جيداً وارفعيه عن النار، وحين يصبح بارداً، اسكبيه في زجاجة نظيفة ومعقمة، وواظبي على ترطيب بشرتك به مرة يومياً.

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