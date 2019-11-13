كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - تفضّل بعض الدور العالمية إصدار عطور فخمة مخصصة للرجال والنساء على حد سواء بنغمات مميزة قوية أحياناً وهادئة أحياناً أخرى، لترضي ذوق الرجل والمرأة معاً. من هنا، نجد العديد من الابتكارات الرائعة والراقية لعطور تلائم الجنسين، وتضفي على الإطلالة لمسة في غاية الرقي والجمال.



وفي هذا المقال، سنعرفك الى عطور فخمة للجنسين برائحة تخطف الأنفاس.



Tom Ford Tobacco Vanille

Tom Ford Tobacco Vanille



هذا العطر هو عبارة عن مزيج أنيق من النغمات الحارة والحادة، والتي تمنح المرأة والرجل رائحة جذابة لا تقاوم، وتدوم طويلاً. حيث يرتكز في شكل أساسي، على روائح فول التونكا وأوراق التبغ والزنجبيل. صُمم عطرTom Ford Tobacco Vanille لمحبات ومحبي الروائح القوية والمركزة، وهو مثالي لأجواء الشتاء لأنه يمنح شعوراً بالدفء والسعادة.



Gucci Oud

Gucci Oud



إنه أحد أرقى العطور العالمية، وهو عطر شرقي بامتياز ولا يشبه أي عطر آخر. صُمم هذا العطر ليناسب النساء والرجال على حد سواء. يعتمد هذا العطر في تركيبته، على الباتشولي والمسك والعنبر، وهي نغمات شرقية تضفي على الطلّة لمسة راقية تلفت الأنظار.

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Eau de Cartier

Eau de Cartier



يشكل هذا العطر ذو الزجاجة المميزة، مزيجاً مميزاً من نغمات الزهور المنعشة من جهة، والنغمات القوية والنفاذة من جهة أخرى. فهو يشتمل في تركيبته على رائحة الزهور المميزة والعنبر والأخشاب، التي تضفي على إطلالة الرجل والمرأة لمسة جذابة جداً. رائحة هذا العطر تدوم طويلاً، وبالإمكان اعتمادها خلال الأجواء الحارة والباردة في آن.



Cactus Garden Louis Vitton

Cactus Garden Louis Vitton



يعد هذا العطر أحد أجمل العطور الموجّهة للنساء والرجال الذين يميلون الى روائح الحمضيات المركزة. يلائم هذا العطر أجواء الليل والنهار، فرائحته التي تدوم طويلاً تجعل من أي إطلالة ملفت للأنظار وفي غاية الرقي. يرتكز عطر Cactus Garden Louis Vitton بشكل أساسي، على روائح البرغموت والليمون.



Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Cologne

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Cologne



يستحضر هذا العطر المخصص للرجال والنساء، روائح الكاريبي، حيث يمزج بين نغمات الفلفل العشبي الدافئ والماندرين، وااليمون النابض بالحياة، والزعتر الأبيض الذي يضفي على الإطلالة لمسة غير متوقعة. رائحة هذا العطر طازجة ومنعشة، وهي خيار مثالي لمحبي ومحبات العطور الهادئة التي تدوم طويلاً.

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