أجمل قصات الشعر المتدرج بالعكس بألوان مختلفة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - قصات الشعر المتدرج بالعكس، تروج في الآونة الاخيرة. فقد رأينا العديد من النجمات العالميات على السجادات الحمراء، بقصات الشعر القصير، من البيكسي الى قصات الشعر المتدرج وصولا الى قصات الشعر المتدرج بالعكس. واللافت ان تسريحات الشعر المرفوع غابت بشكل شبه كلي، أو على الاقل انحسرت جدا. لماذا اصبحت هذه التسريحة مفتاح اناقة المرأة العصرية والكلاسيكية في آن واحد؟ اليك الجواب.

قصات الشعر المتدرج



1. لماذا ننصحك بقصات الشعر المتدرج بالعكس؟



الواقع ان قصات الشعر المتدرج بالعكس، صارت حاليا أشبه بمفتاح السر للمرأة الباحثة عن أناقة عفوية، سهلة، غير مبالغ فيها.

قصات الشعر المتدرج



إذ تُعتبَر قصات الشعر المتدرج بالعكس، من القصات السهلة جدا، لانها تلائم كل الفئات العمرية وكل انواع الشعر تقريبا باستثناء الشعر الكيرلي.



فهذه القصة تشبه قصة الكاريه، مع فرق بسيط إنما يصنع فرقا كبيرا. هذا الفرق، يقوم على جعل القسم الخلفي من الشعر أقصر من القسم الامامي، إضافة الى تنوع طول الخصلات. هذا يعني ان خصلات الشعر، تأتي متدرجة وليس بطول واحد من فوق الى تحت ومن كل الجهات. فتسريحة الشعر الكاريه رأيناها في تسعينات القرن الفائت. إنما حاليا، قصات البوب أي قصات الشعر المتدرج بالعكس هي الابرز والاجمل على الساحة العالمية.

قصات الشعر المتدرج



فهي تبرز عنق المرأة إذا كانت قصيرة، أو على الاقل تمنح الشعر حجما أكبر من الخلف. أما من الامام فـ الشعر الطويل يجعل الوجه اكثر نعومة.

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الاهم من ذلك، ان هذه القصة لا تتطلب الكثير من التصفيف باستخدام مجفف الشعر يوميا، لانها تبدو اجمل إذا اعتمدت مع الشعر الذي يتمتع بتجعيدات خفيفة "ويفي".

قصات الشعر المتدرج



لذلك، يمكن المرأة العاملة او الشابة الجامعية ان تكتفي باضافة القليل من رغوة الشعر او الواكس، لتصفيف تسريحة الشعر المدرج بالعكس، وبالتالي الحصول على اطلالة رائعة!



أجمل تسريحات الشعر المدرج بالعكس بحسب النجمات:

قصات الشعر المتدرج



رأينا العديد من النجمات العالميات بتسريحة الشعر المدرج بالعكس، منهن فيكتوريا بيكهام، جنيفر غودوين، جنيفر لورانس، كايت هادسون، كايرا نايتلي... وسواهن الكثير.

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