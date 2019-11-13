من أحلام لـ هبة نور.. النجمات العربيات في الجمبسوت الجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - قماش الجينز من الصيحات التي لا تخرج من الموضة أبدًا، فهي لا تُعتبر من الكلاسيكيات فحسب، بل أيضًا من أكثر الأقمشة عملية واستعمالًا في مجال الموضة، وفي كل موسم نشاهده بشكل أساسي على منصات عروض دور الأزياء العالمية، وعلى التصميمات كافة. ومؤخرًا لاحظنا رواج موضة الجمبسوت الجينز، وهذا النوع من اللباس ارتبط سابقًا بالعمال، أما اليوم فهو من أجمل القطع العصرية التي تختارها النساء لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، وقد شاهدنا عددًا كبيرًا من النجمات العربيات مؤخرًا، وقد اعتمدن اطلالات في الجمبسوت الجينز من أحلام إلى نجوى كرم، وإليسا، وهبة نور، وإيميه صيّاح، ونوال الزغبي والقائمة تطول، واليوم سنسلط الضوء على أبرز هذه الاطلالات في حال رغبتِ أن تستوحي منها، وإليكِ بعض الأمثلة.



أحلام في لوك عصري في الجمبسوت الجينز

اختارت أحلام جمبسوت جينز مع صندل باللون الفوشيا





شاهدنا أحلام مؤخرًا في برنامج ذا فويس The Voice في عدد من الاطلالات المميزة ذات الطابع العصري، ومنها هذا اللوك الذي اعتمدته في جمبسوت من الجينز، كانت قد اختارته من ديور Dior بقصة شبابية مع حزام يحدد الخصر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفوشيا، وعقدًا ماسيًّا طويلًا اختارته من دار كارتييه Cartier.





نجوى كرم في لوك مسائي في الجمبسوت الجينز

نجوى كرم اعتمدت اطلالة مسائية في الجمبسوت الجينز





لاحظنا جميعنا ميل نجوى كرم مؤخرًا لاعتماد الاطلالات ذات الطابع الشبابي، بعيدًا عن المسرح وفساتين السهرة، مثل هذه الاطلالة التي شاهدناها فيها في إحدى المناسبات المسائية، وقد اختارت فيها جمبسوت من الجينز بتصميم أنيق مع سحاب من الأمام، وحزام على الخصر، ناسبها وناسب قوامها الممشوق وقد نسقت معه مجوهرات لافتة.



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هبة نور في اطلالة شبابية في جمبسوت جينز

هبة نور في جمبسو جينز نسقته مع صندل أنيق





حلت هبة نور ضيفة على برنامج "صدى الملاعب التلفزيوني" ذي الطابع الرياضي، ولهذه المناسبة اعتمدت لوك شبابيًّا في جمبسوت من الجينز، قصته مريحة وله سحاب معدني باللون الفضي من الأمام، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون البنفسجي، بتصميم أنيق أضافت من خلاله لمسات أنثوية ناعمة على اللوك بشكل ناعم، مع الاكسسوارات الفضية أيضًا.





إيميه صياح تعتمد اطلالة بوهيمية في الجمبسوت الجينز

ايميه صياح في لوك شبابي في جمبسوت جينز





إيميه صياح من النجمات العربيات اللواتي يخترن دائمًا الاطلالات الشبابية ذات الطابع العصري، ولا سيما في المشاوير الصباحية اليومية، مثل هذا اللوك الذي رأيناها فيه في جمبسوت جينز باللون الأزرق الداكن بقصة واسعة مع حزام على الخصر، كانت قد نسقته بأسلوب بوهيمي مع التوربان على الرأس والأقراط الذهبية الكبيرة، والأساور القماشية الملونة، وكانت قد اختارت معه حذاءً مريحًا من دون كعب.



الجمبسوت الجينز موضة هذا الموسم، وعلى ما يبدو فإنّ النجمات العربيات من أحلام إلى هبة نور، من أكبر المعجبات بهذه الصيحة، شاهدي اطلالاتهنّ بها واستوحي من اللوك الذي يناسبكِ.

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