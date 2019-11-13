أزياء خريفية من روزي هنتيغتون وايتلي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - في حال كنت تبحثين عن أفكار أزياء خريفية مميزة، تجمع بين الأناقة والعصرية ، فنحن ننصحك بأن تستوحي من إطلالات عارضة الأزياء والممثلة روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley التي تألقت مؤخراً في إطلالات خريفية رائعة، اختارتها من أحدث إصدارات دور الأزياء العالمية، ونسقتها بأسلوبها الشبابي المميز. وقد اعتمدت فيها على صيحات موضة لافتة مثالية لهذا الموسم، إن كان من ناحية الدرجات اللونية التي بدت غنية وهادئة مثل درجات البيج والعسلي، أو من ناحية القصات أو القطع التي اختارتها، مثل الفساتين الميدي والماكسي وجاكيت البليزر والمعاطف الطويلة أو معاطف الترانشكوت... ولهذا استوحي أجمل أفكار أزياء خريفية من روزي، لتتألقي بأسلوب لافت هذا الموسم. وإليك بعض الأمثلة.



تنسيق صباحي خريفي في الجينز اعتمدته روزي

تنسيق شبابي في الترانشكوت أطلت به روزي هنتيغتون





كثيراً ما نشاهد روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley في إطلالات كاجوال في الجينز، لكن حتى هذه الأزياء البسيطة تقوم بتنسيقها بأسلوب شبابي وعصري، مثل هذا اللوك اليومي الذي نسقت فيه بنطلون جينز أزرق مع سويتر باللون البيج، ومن فوقهما ترانشكوت باللون الزيتي، وأكملت اللوك بحقيبة يد وحذاء كعب عالٍ باللون العسلي ونظارات شمسية باللون الأسود.





تنسيق خريفي مسائي تألقت به روزي

Advertisements

اطلالة خريفية بالبيج والأسود اعتمدتها روزي



إطلالة رائعة نسقتها روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley مؤخراً اعتمدت فيها على مزيج اللونين البيج والأسود الرائجين كثيراً هذا الموسم. وقد اختارت بنطلون أسود خصر عالٍ مع توب ناعمة باللون البيج القريب من الذهبي، ومن فوقهما معطف ميدي باللون “الكاميل” وأكملت اللوك بجزمة من الجلد وحقيبة يد صغيرة وعقد ذهبي على شكل سلسلة التف حول رقبتها.





تنسيق مميز في التنورة بأسلوب روزي

تنسيق أنيق في التنورة الميدي اعتمدته روزي





روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley اختارت لوك خريفيا مميزا في التنورة الميدي التي اعتمدتها باللون الأخضر الزيتي الهادئ، وقد نسقت معها توب بياقة عالية من دون أكمام باللون الأبيض السكري وحقيبة يد وجزمة من الجلد باللون العسلي من جيمي شو Jimmy Choo ونظارات شمسية أنيقة.





أجمل أفكار أزياء خريفية من روزي هنتيغتون وايتلي Rosie Huntington Whiteley جمعناها لك بالصور اليوم من أحدث إطلالاتها. شاهدي الصور واستوحي منها ما يعجبك.

هل تعشقن أزياء الكاجوال؟شاهدي إطلالات روزي وايتلي واستوحي منها