ميغان ماركل تعبرعن عشقها للون الأسود من خلال هذه الإطلالات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - ميغان ماركل Meghan Markle اشتهرت باطلالاتها الأنيقة، ولا سيما بعد أن أصبحت فردًا من العائلة المالكة، كما أنها اشتهرت أيضًا بخياراتها الراقية والطريقة التي تنسق بها ملابسها، حتى أنها باتت تُصنّف كإحدى أبرز أيقونات الموضة في عصرنا الحالي، لكن ومن خلال متابعتنا لاطلالاتها عبر السنوات الماضية، لاحظنا عشقها للون الأسود والذي عبّرت عنه من خلال خياراتها من الأزياء في مختلف المناسبات، وقد جمعنا اليوم بالصور أبرز اطلالات ميغان ماركل Meghan Markle في هذا اللون الكلاسيكي، والذي اعتمدته بأكثر الأساليب رقيًّا ومواكبة للموضة، وإليكِ بعض الأمثلة.



ميغان ماركل في أحدث اطلالاتها في فستان أسود

فستان أسود مطرز اختارته ميغان ماركل في أحدث اطلالاتها





في مناسبة رسمية خاصة بالعائلة الملكية حدثت مؤخرًا في لندن، شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في اطلالة راقية باللون الأسود استوحتها من حقبة الخمسينيات، وبدت فيها غاية في الأناقة، وقد كانت عبارة عن فستان ميدي من إردم Erdem بقصة محددة الخصر من خلال حزام قماشي وتنورة كلوش وصل طولها أسفل حد الركبة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ وحقيبة كلاتش بحجم صغير.





تنسيق شتوي باللون الأسود اختارته ميغان ماركل

اطلالة أنيقة باللون الأسود اعتمدتها ميغان ماركل مؤخرا



اطلالة حديثة أُخرى شاهدنا بها ميغان ماركل Meghan Markle وقد اعتمدت بها اللون الأسود أيضًا بأسلوب شتوي فاخر، حيث اختارت فستان ميدي ارتدت من فوقه معطفًا باللون الأسود، ونسقتهما مع جزمة عالية من الجلد، وأكملت الاطلالة باكسسوار مميز للرأس باللون الأزرق النيلي الداكن وبدت غاية في الأناقة.



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بعض أجمل اطلالات ميغان ماركل بالأسود

أجمل اطلالات ميغان ماركل بالأسود



في مناسبات مختلفة شاهدنا ميغان ماركل Meghan Markle في اطلالات رائعة اعتمدت فيها اللون الأسود المفضل بالنسبة لها، وقد اختارته على تصميمات الفساتين الرسمية وفساتين السهرة، والبدلات الرسمية والجمبسوت والمعاطف الشتوية، ونسقته مع اكسسوارات فارخرة من اللون نفسه، أو بدرجات لونية تناسبت مع اللوك بشكل عام، وإليكِ بعض أبرز هذه الاطلالات.





ميغان ماركل Meghan Markle تعشق اللون الأسود، وقد عبّرت عن هذا من خلال العديد من اطلالاتها الراقية التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل لها بهذا اللون.

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