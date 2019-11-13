- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من الفساتين المصممة بأكمام طويلة، ضمن مجموعات أزياء العطلات (ريزورت 2020)، خذي فكرة سريعة عن أحدث الموديلات وأختاري منها ما يناسب شكل قامتِك.
فساتين مشجرة موضة 2020
ركز عدد من الماركات على الفساتين المطبعة بالورود، لا سيما التصميمات المؤلفة من طبقات كما في مجموعات برابال غورونغPrabal Gurung ولورا غارسياLaura Garciaوقدمتها بأطوال منوعة يمكنكِ تنسيق القطع متوسطة الطول، مع بوط طويل لتحصلي على لوك محتشم يناسب حجابكِ، ونرشح هذا الستايل للنحيفات الطويلات.
فساتين بخصر عالٍ موضة الموسم
تبقى الفساتين المصممة بالخصر العالي من أبرز اتجاهات الموضة في 2020، وأدرجت ماركات شهيرة مثل آندرو جن Andrew Gn وDsquared2 موديلات A Line بتنانير واسعة، اعتمديها في حال كنتِ قصيرة القامة، لتعطي انطباعًا أنكِ تملكين قامةً أطول.
فساتين بأكمام منفوخة من مجموعات 2020
لا خلاف على أنّ الفساتين بالأكمام المنفوخة من الموديلات الدارجه هذا الموسم، وابتكرت أسماء بارزة مثل تمبرلي لندن Temperley London وكيت سبيد Kate Spadeتصميمات شديدة الرقة بفضل الألوان الهادئة والطبعات الناعمة، تمسكي بهذه الصيحة لاطلالة محتشمة تخفي عيوب الذراعين.
فساتين مزودة بحزام
تصدرت هذا الموسم صيحة الفساتين المزودة بحزام، اختاري موديلًا بحزام من اللون نفسه، كما في الاطلالة التي رصدناها لكِ من مجموعة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti إذا كنتِ قصيرة القامة، أما في حال كنتِ تتمتعين بقامة ممشوقة، فلا تترددي في اعتماد حزام عريض بلون مختلف عن لون الفستان على غرار عارضة دار فالنتينو Valentino.
إقرئي أيضاً
فساتين سهرة مخمل آخر موضة خريف 2019
فساتين للممتلئات آخر موضة خريف 2019
معاطف فرو بحسب شكل الجسم موضة شتاء 2020
كانت هذه تفاصيل خبر فساتين كم طويل للمحجبات من مجموعات ريزورت 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.