فساتين كم طويل للمحجبات من مجموعات ريزورت 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - أدرجت دور الأزياء العالمية تشكيلة واسعة من الفساتين المصممة بأكمام طويلة، ضمن مجموعات أزياء العطلات (ريزورت 2020)، خذي فكرة سريعة عن أحدث الموديلات وأختاري منها ما يناسب شكل قامتِك.



فساتين مشجرة موضة 2020

فساتين مشجرة موضة 2020



ركز عدد من الماركات على الفساتين المطبعة بالورود، لا سيما التصميمات المؤلفة من طبقات كما في مجموعات برابال غورونغPrabal Gurung ولورا غارسياLaura Garciaوقدمتها بأطوال منوعة يمكنكِ تنسيق القطع متوسطة الطول، مع بوط طويل لتحصلي على لوك محتشم يناسب حجابكِ، ونرشح هذا الستايل للنحيفات الطويلات.



فساتين بخصر عالٍ موضة الموسم

فساتين بخصر عالٍ موضة الموسم



تبقى الفساتين المصممة بالخصر العالي من أبرز اتجاهات الموضة في 2020، وأدرجت ماركات شهيرة مثل آندرو جن Andrew Gn وDsquared2 موديلات A Line بتنانير واسعة، اعتمديها في حال كنتِ قصيرة القامة، لتعطي انطباعًا أنكِ تملكين قامةً أطول.

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فساتين بأكمام منفوخة من مجموعات 2020

فساتين بأكمام منفوخة من مجموعات 2020



لا خلاف على أنّ الفساتين بالأكمام المنفوخة من الموديلات الدارجه هذا الموسم، وابتكرت أسماء بارزة مثل تمبرلي لندن Temperley London وكيت سبيد Kate Spadeتصميمات شديدة الرقة بفضل الألوان الهادئة والطبعات الناعمة، تمسكي بهذه الصيحة لاطلالة محتشمة تخفي عيوب الذراعين.



فساتين مزودة بحزام

فساتين مزودة بحزام



تصدرت هذا الموسم صيحة الفساتين المزودة بحزام، اختاري موديلًا بحزام من اللون نفسه، كما في الاطلالة التي رصدناها لكِ من مجموعة ألبرتا فيريتي Alberta Ferretti إذا كنتِ قصيرة القامة، أما في حال كنتِ تتمتعين بقامة ممشوقة، فلا تترددي في اعتماد حزام عريض بلون مختلف عن لون الفستان على غرار عارضة دار فالنتينو Valentino.

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