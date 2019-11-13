عبايات بألوان الباستيل موضة الموسم للسمراوات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - أولت الماركات العربية اهتمامًا كبيرًا للعبايات المصممة بألوان الباستيل المبودرة، فضمت مجموعات 2019 تشكيلة واسعة من أجمل الموديلات تُبرز جمال البشرة السمراء، شاهدي مختاراتنا لكِ واختاري منها ما يخفي عيوب جسمِك.



عبايات بياقات عريضة

عبايات بياقات عريضة



لاحظنا هذا العام الحضور المميز للعبايات المصممة بياقات عريضة والمستوحاة من ستايل المعطف الـ Trenchفقدمت دار موزان Mauzan عبايه صفراء مزينة بطبعات رقيقة، كما أحببنا العبايات ذات الياقات المطرزة من توقيع عفة الدباغ Effa، ويساعد هذا الستايل في تشتيت النظر عن منطقة الأفخاذ الممتلئة، إذا كان قوامكِ على شكل الكمثرى.



عبايات مزينة بكسرات وأهداب

عبايات مزينة بكسرات وأهداب



قدمت بعض الماركات تصميمات مميزة من العبايات الباستيلية، حيث زينت ماركة Azzalia عبايه أرجوانيه مزينة بأهداب سوداء منبثقة عن الجيب، كما لفتتنا العبايه السومون المزينة بالكسرات الضيقة من توقيع ماكة Nafs designs، اعتمدي هذه الموديلات لتوحي أنكِ أكثر طولًا.



عبايات مؤلفة من طبقات

عبايات مؤلفة من طبقات



كما في الفساتين انعكست موضة الطبقات على إبداعات ماركات العبايات الشهيرة، وفي مقدمتها علامة أدور بوتيك Adore Boutique حيث قدمت عبايه أرجوانية من الساتان بأطراف مزينة بطبقات متساوية تساعدكِ في إخفاء نحافة الساقين.



عبايات من دون تطريز

عبايات من دون تطريز



هى الاختيار الآمن لكل من ترغب في الحصول على لوك ناعم يخفي عيوب الجسم، من جهتنا رأينا في تصميمات دار موزان Mauzan وعفة الدباغ Effa خيارات مثالية تناسب أشكال القامات كافة، ويمكنكِ تنسيقها في اطلالاتكِ النهارية والمسائية.

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