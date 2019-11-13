ما هي قواعد تنسيق ألوان الملابس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - في كل موضوع يصادفك عن الموضة يتم الحديث عن تنسيق الألوان.. النقطة الأساسية هذه ما تنفك تفرض نفسها كالخطوة الأولى التي عليك الإنطلاق منها لتضمن طلة مثالية.



وفي حال كنت لا تملك أدنى فكرة عن هذه الأساسيات فسنشرحها لك في موضوعنا هذا.



فهم دولاب الألوان

دولاب الألوان

دولاب الألوان هو الأساس الذي ستعتمد عليه. يتألف من ١٢ جزءاً ويستند على ٣ ألوان أساسية هي الأحمر، الأصفر والأزرق. هذه الألوان وحين يتم دمجها تمنحنا الألوان الثانوية وهي: الأخضر، البرتقالي والبنفجسي. أما الأجزاء الأخرى فهي نتيجة دمج الألوان الأساسية مع الألوان الثانوية وهكذا تحصل على الأخضر المصفر، الأحمر للبرتقالي وهكذا.

هناك مصطلحات أخرى أكثر تعقيداً تستخدم وهي اللون الأساسي، مشيج اللون، ظلال اللون، ودرجة اللون.

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اللون الأساسي، كما يتضح من التسمية هو اللون النقي من دون إضافات. أما المشيج فهو اللون بعد إضافة اللون الأبيض اليه ما يجعله أفتح، الظلال فهي اللون بعد إضافة الأسود اليه ما يجعله أدكن أما درجة اللون فهي اللون الاساسي بعد إضافة الرمادي . وهناك ما يسمى وزن أو قيمة اللون وهو يدل على ما إن كان فاتحاً أم داكناً.

تقسيم آخر يجب الحديث عنه وهو الألوان الدافئة والألوان الباردة. الدافئة هي الأحمر، البرتقالي، الاصفر والأخضر الفاتح وهي تعبر عن الطاقة والحيوية. أما الألوان الباردة فهي تبدأ من النفسجي وتنتهي عند الاخضر الداكن وتتضمن الازرق وهي تعبر عن الهدوء والسكينة.

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