- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - تنوعت موديلات القلادات التي أدرجتها دور الأزياء العالمية ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020، من جهتنا رصدنا لكِ تشكيلة مميزة لتتعرفي من خلالها على أبرز صيحات هذا الموسم.
مجوهرات آخر موضة لا غنى عنها في الخريف والشتاء
قلادات ضخمة مرصعة
تواصل القلادات كبيرة الحجم المرصعة بالكريستالات واللؤلؤ الأبيض حضورها على منصات عروض الأزياء الجاهزة وبرعت أسماء بارزة مثل دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وشانيل Chanel في تقديم تصاميم فخمة ستثري اطلالتك في السهرات الهامة وننصحك بتنسيقها مع فساتين أحادية اللون خالية من التطريز.
لإطلالة شتوية ناعمة...عليك بأقراط الذهب الوردي
قلادات على هيئة سلاسل
بالنظر إلى عروض خريف 2019 سنلاحظ العودة القوية القلادات على شكل السلاسل المعقودة، وتسابقت ماركات شهيرة مثل بالينسياغا Balenciaga وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta على تقديم قطع شديدة البساطة نرشحها لإطلالات النهار لا سيما التي تتوجهين بها إلى المكتب.
أقراط الزمرد لأناقة لا مثيل لها
قلادات قصيرة Choker
لا تزال صيحة القلادات القصيرة التي تلف منتصف الرقبة choker necklace تتصدر مشهد الموضة وحرصت دور أزياء عريقة مثل كريستيان ديور Christian Dior وألكسندر ماكوين Alexander McQueen على إدراج تصاميم فريدة تحمل لمسة شبابية لا تفتقر إلى الأناقة تمكنك من تنسيقها مع مختلف الستايلات حتى الرسمية.
مجوهرات بالحجر الوردي موضة شهر أوكتوبر
قلادات طبقات
تعتبر من أبرز إتجاهات 2020، لفتتنا التصاميم التي تزينت بها عارضات لويزا بيكاريا Luisa Beccaria وفيرساتشي Versace، تلك الأخيرة ننصحك بتنسيقها مع فستان V Neck لتثري اطلالتك المسائية.
شاهدي مبتكرات كاتر من علامة بوشرون
كانت هذه تفاصيل خبر أبرز موديلات قلادات موضة خريف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.