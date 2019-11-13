أبرز موديلات قلادات موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - تنوعت موديلات القلادات التي أدرجتها دور الأزياء العالمية ضمن مجموعات الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019 - 2020، من جهتنا رصدنا لكِ تشكيلة مميزة لتتعرفي من خلالها على أبرز صيحات هذا الموسم.

مجوهرات آخر موضة لا غنى عنها في الخريف والشتاء



قلادات ضخمة مرصعة

Dolce & Gabbana

تواصل القلادات كبيرة الحجم المرصعة بالكريستالات واللؤلؤ الأبيض حضورها على منصات عروض الأزياء الجاهزة وبرعت أسماء بارزة مثل دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وشانيل Chanel في تقديم تصاميم فخمة ستثري اطلالتك في السهرات الهامة وننصحك بتنسيقها مع فساتين أحادية اللون خالية من التطريز.

لإطلالة شتوية ناعمة...عليك بأقراط الذهب الوردي



قلادات على هيئة سلاسل

Oscar de la Renta

بالنظر إلى عروض خريف 2019 سنلاحظ العودة القوية القلادات على شكل السلاسل المعقودة، وتسابقت ماركات شهيرة مثل بالينسياغا Balenciaga وأوسكار دي لا رنتا Oscar de la Renta على تقديم قطع شديدة البساطة نرشحها لإطلالات النهار لا سيما التي تتوجهين بها إلى المكتب.

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أقراط الزمرد لأناقة لا مثيل لها



قلادات قصيرة Choker

Christian Dior

لا تزال صيحة القلادات القصيرة التي تلف منتصف الرقبة choker necklace تتصدر مشهد الموضة وحرصت دور أزياء عريقة مثل كريستيان ديور Christian Dior وألكسندر ماكوين Alexander McQueen على إدراج تصاميم فريدة تحمل لمسة شبابية لا تفتقر إلى الأناقة تمكنك من تنسيقها مع مختلف الستايلات حتى الرسمية.

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قلادات طبقات

Versace

تعتبر من أبرز إتجاهات 2020، لفتتنا التصاميم التي تزينت بها عارضات لويزا بيكاريا Luisa Beccaria وفيرساتشي Versace، تلك الأخيرة ننصحك بتنسيقها مع فستان V Neck لتثري اطلالتك المسائية.

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