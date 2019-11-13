حقائب مرصعة ومطرزة من اختيار الفاشينيستا العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 نوفمبر 2019 06:45 مساءً - هناك علاقة وطيدة تجمع ما بين المرأة وحقيبتها دون عن سواها من الأكسسوارات، خصوصاً أنها صديقتها التي لا تفارقها وتحمل في داخلها أهم حاجاتها. لا بل إن عدد كبير من النساء يهوين جمع الحقائب المميزة والفريدة ويحرصن على العناية بها لترافقهن على مدى الأعوام. ومن هنا، تأتي نتائج ابتكارات أفخم الدور على قدر التوقعات المرجوة لأنها تدرك جيداً معنى هذا الرابط وما ترغب به السيدات المعاصرات من تفاصيل وستايلات لحقيبتهن. خريف 2019 مميز في عالم الحقائب غير التقليدية، اذ ظهرت ابتكارات عديدة كان أبرزها الحقائب المرصعة والمطرزة بأجمل الديكورات والنقوش والرموز بستايلات فريدة تليق بخروجات النهار والليل.

دلال الدوب



غرابة وتميز في آن

فاطمة



بعدما سيطرت الحقائب الكلاسيكية لسنوات طويلة ومواسم عدة على ساحة الأزياء، الى جانب تلك التي تتسم بالغرابة، اليوم موضة الشنط المرصعة والمطرزة تثبت مكانها في الطليعة. واللافت أن هذه الحقائب تأتي بأحجام مختلفة والتي استوحيت تفاصيلها من أكثر الأمور غير المتوقعة. ظهرت هذه التصاميم لدى مجموعة من الدور والمصممين حيث اختاروا أن يجددوا في اطلالة المرأة وتصميم أكسسورار جديد هذا وتخلل البعض منها أحجارمميزة زادتها ألقاً وجمالاً بألوانها وأشكالها ولمعانها.



ارتديها بذكاء وأناقة

نهى



جددي في مظهرك وغيري عن عادة الحقائب التقليدية وكوني من الأنيقات اللواتي تبنين هذه الموضة اللافتة مثل المؤثرات العربيات حتى في الإطلالات النهارية كما رأيناها على نجمات ستايل الشوارع. يفضل عدم الاكثار من الحلي والقطع اللامعة في طلتك، لكي تبقي الضوء مسلطاً على الشنطة وتلفتي جميع الأنظار الى هذه التصاميم المبتكرة. لا تترددي في مواكبة هذه الموضة لأنها فخمة وعصرية وأنيقة في آن. يمكنك أن تحمليها بيدك بطريقة عصرية وراقية أو على كتفك بطريقة كلاسيكية حسب أهوائك وميولك والستايلات التي تستهويك.

Advertisements

تابعي أيضاً:

خدع الستايلينغ الجديدة من وحي الفاشينيستا العربيات

صيحة نظارات الفاشينيستا العربيات الغريبة

أفكار جديدة لاعتماد الجينز بأسلوب الفاشينيستاز العربيات