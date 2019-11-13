جون ليجند الأكثر جاذبية على قيد الحياة لعام 2019

أعلنت مجلة "بيبول" الأمريكية عن اختيارها المغنى الأمريكى الشهير جون ليجند، بأنه أكثر الرجال جاذبية على قيد الحياة.

وفاز المغني الأمريكي البالغ من العمر 40 عاما، بهذا اللقب، خلفا للممثل الإنجليزي إدريس ألبا، الذي حاز على اللقب في العام الماضي.

ونشرت زوجة المغني الأمريكي، عارضة الأزياء، كريسي تيجن، تغريدة لها عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "لقد كشف سري.. حققت حلمي المتمثل في لقب مجلة بيبول للرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة! إنه شرف كبير"، مضيفة بشكل مازح أنها تتطلع إلى ردود فعل عنيفة على تويتر.

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وأوضحت مجلة "بيبول" في تعليقها على فوز المغني الأمريكي بلقب "الرجل الأكثر جاذبية على قيد الحياة" لهذا العام: "إنه يمتلك مهارات موسيقية لا مثيل لها"، وأشارت إلى أنه من أكثر النجوم المحبوبين في هوليوود.

وذكر ليجند، على تويتر: عقب تتويجه بهذا اللقب قائلًا إنه يشعر بالإثارة لنيله هذا الشرف، لكنه أيضًا، يشعر بالقلق من مقارنته بالفائزين السابقين.

وقال للمجلة: إنني متحمس، لكنني خائف بعض الشيء، في الوقت نفسه، لأنه كان هناك الكثير من الضغط.