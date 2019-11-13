"تنظم التنفس".. دراسة توضح فوائد الحازوقة عند الأطفال

أفادت دراسة حديثة، أن الحازوقة عند الأطفال تكون مفتاح لنمو أدمغتهم ومساعدتهم على تعلم كيفية التنفس.

ووجد علماء الأعصاب في جامعة كوليدج لندن (UCL)، أن الحازوقة، أو كما تعرف بالفُواق، الناجم عن الانقباضات المفاجئة لعضلة الحجاب الحاجز، تؤدي إلى نشاط كهربائي في الدماغ يمكن أن يساعد الأطفال على تعلم كيفية تنظيم تنفسهم، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

وأوضحت الدراسة أن الانقباضات تعلم دماغ الطفل مراقبة عضلاته التنفسية والتحكم فيها طوعا عن طريق تحريك الحجاب الحاجز للأعلى وللأسفل.

وقال كيمبرلي وايتهيد، الباحث المشارك في الدراسة، إن هذا الاكتشاف يساعد علماء الأعصاب على فهم السبب الذي يجعل البالغين يعانون من هذه الحالة.

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ويعرف الفُواق، الذي اكتشف في الرحم بداية من تسعة أشهر، أحد أقدم أنماط النشاط عند الأطفال، وقال الباحثون إن الأطفال المولودين قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة المحدد، معرضون بشكل خاص للحازوقة، ويقضون نحو 1% من الوقت في الفواق، نحو 15 دقيقة في اليوم.

وقال الدكتور لورينزو فابريزي، باحث أول في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس: "عندما نولد، فإن الدوائر التي تعالج الإحساس بالجسم لا تتطور بشكل كامل، وبالتالي فإن إنشاء مثل هذه الشبكات يعد علامة فارقة تنموية هامة لحديثي الولادة".

واستندت الدراسة الجديدة إلى فحوصات دماغ 13 طفلا حديثي الولادة بالمستشفى، والذين سجلوا نوبات فواق، وكانوا من الأطفال المولودين مبكرا، حيث تتراوح أعمارهم بين 30 و42 أسبوعا.

ووجد الباحثون، أن انقباضات عضلة الحجاب الحاجز الناجمة عن الفواق أثارت استجابة واضحة في قشرة الدماغ.

وعلى الرغم من عدم التوصل إلى تفسير إصابة البالغين بالفواق، إلا أن بعض الأشياء مثل الإجهاد أو الإثارة أو تناول الطعام، يمكن أن تؤدي إلى تقلص العضلات.