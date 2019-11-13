الامارات | أصالة تهدي جمهورها «المصطفى».. بمناسبة المولد النبوي

شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تهدي جمهورها «المصطفى».. بمناسبة المولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودع مهرجان الموسيقى العربية، الليلة الماضية، جمهوره بحفل على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية شمل توزيع جوائز مسابقات الغناء والعزف للمواهب الصاعدة، وأحيته المطربة السورية أصالة.

أطلت أصالة بفستان بنفسجي اللون من تصميم اللبناني نيكولا جبران، وقدمت بمصاحبة المايسترو هاني فرحات وفرقته باقة من أحدث أغانيها، منها «60 دقيقة حياة» و«نكتة بايخة» و«حاجة متخصكش» و«بنت أكابر» و«مهتمة بالتفاصيل» و«جابوا سيرته» و«خانة الذكريات». كما أهدت الجمهور أغنية «المصطفى» من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم بمناسبة المولد النبوي. Advertisements

وبالتزامن مع حفل المسرح الكبير أقيم حفل آخر للمطربة المصرية حنان ماضي على مسرح معهد الموسيقية العربية بالقاهرة بمصاحبة المايسترو أحمد عبدالشافي.

وفوق مسرح سيد درويش بالإسكندرية قدم علي الحجار فاصلاً غنائياً، وسبقته فقرة للمغنية ريهام عبدالحكيم Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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