بالورود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

خضعت النجمة ياسمين صبري لجلسة تصوير جديدة على هامش استضافتها في برنامجها "صاحبة السعادة" على فضائية " dmc"، مع الإعلامية إسعاد يونس، وظهرت بإطلالة مزينة بالورود.

ارتدت "ياسمين" فستانًا قصيرًا فضفاضًا من خامة الحرير الشفاف ملئ بالألوان الحيويّة وطبعات الورود المتنوّعة، ومُحكم بـ"أستك" ملفوف عند الخصر، بكرانيش.

ونسقت مع إطلالتها المكياج الهادئ من خبيرة التجميل نوره بوعوض وتصفيفة الشعر المنسدلة من مصففة الشعر حنان شرف.

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وتميز فستانها بتصميم الأكمام المنتفخة الطويلة، وتعود هذه الصيحة إلى حقبة الثمانينات، وجاء فستانها بتوقيع دار أزياء "dolce and gabbana"، الذي بلغ سعره $4,864، بينما يعادل حوالي 78 ألف جنيه مصري.

الأكمام المنتفخة تربعت على عرض الموضة وزينت الفساتين والبلوزات لعام 2019-2020، لتمنحها طابعًا أنيقًا، وتضفي عليها لمسة أنوثة وجاذبية، وفقًا لمجلة "Elle" الألمانية المعنية بالموضة والجمال.

كما حرص مصممو هذا الموسم على اعتماده طبعات من الأزهار ذات الألوان المتداخلة والتي أصبحت الأحدث في عالم الموضة، مثل التي ظهرت في مجموعة دور الأزياء الإيطالية فيرساتشي Versace، ومجموعة دوتشي آند جبانا.