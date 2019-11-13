للرجل قصير القامة.. حيل بالأزياء تجعلك أطول وأكثر جاذبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

يجد يعض الرجال أصحاب القامة القصيرة صعوبة في اختيار الأزياء المناسبة لهم، والتي تجعلهم أكثر طولًا وجاذبية، لذلك يستعرض لكم "الخليج 365"، بعض الحيل بالأزياء تجعلك أكثر طولًا ورشاقة، حسب ما جاء في موقع "FashionBeans" الأمريكي.

-صيحة المونوكروم

احرص على ارتداء ملابسك باعتماد صيحة اللون الواحد، خاصةً في الأزياء الرسمية، حاول بقدر الإمكان توحيد الألوان أو التدرج بها.

-اعتمد الإكسسوارات قصيرة الحجم.

احرص على أن تكون الإكسسوارات صغيرة الحجم، واعتمد الأزرار والجيوب الصغيرة أيضا، واختار القميص ذا الياقة القصيرة، ورابطة العنق الرفيعة، واعتمد القمصان ذات الأكمام الطويلة.

-الألوان الداكنة

اعتمد الألوان الداكنة كالأسود والكحلي والبيني والزيتي، وابتعد عن الألوان الفاتحة، لأنها تركز النظر على قصر الجسم

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-الخطوط الطويلة:

اختار الأنماط المخططة والمنقوشة، ولكن احرص على أن تكون النقوش صغيرة الحجم، فالخطوط العمودية والمقلمة تجعلك تبدو أطول وأنحف أما الخطوط العرضية تجعلك تبدو أكثر قصرًا ووزن زايد.

- الأحذية:

اعتمد الأحذية ذا نعل السميك أو المرتفع، مثل أحذية "تشيلسي بوت"، و "اللوفر"، لأنها تعطيك بعض الطول الإضافي، وتجنب الأحذية المسطحة.

-اعتمد الياقة على شكل حرف "V":

ابتعد عن شكل الياقة الدائرية، واختار تيشريت على شكل "V "، عند منطقة الصدر، ويفضل أن يكون بقماش ولون مختلف، لتلفت الانتباه لكتفيك وصدرك بدلا من قامتك.

-المقاس المناسب:

تجنب ارتداء الملابس الواسعة أو الضيقة لأنها تجعل قامتك غير متناسقة، والأفضل اعتماد المقاس المناسب في الملابس الكلاسيكية والكاجوال، ويفضل أن يكون طول البنطلون عند الكاحل.