على حافة الموت.. طفلة فقدت دمها بسبب كثرة شرب الحليب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

حذرت أم تدعى انستاشيا جينكاريلي، من شرب الأطفال للبن بكثرة، لأنه قد يؤدي إلى الوفاة.

وكشفت جينكاريلي، التي تعيش في كندا أنها كادت تفقد ابنتها بعد إصابتها بمرض "أنيميا الحليب"، بحسب صحيفة "ذا صن البريطانية"، وهو نوع من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بسبب الإفراط في استخدام نظام غذائي معتمد على اللبن لفترة طويلة جدا، ولا يحتوي على تنوع كاف من الأطعمة.

وكانت الطفلة "ميا" تشرب ما بين أربعة إلى 6 زجاجات من الحليب في اليوم الواحد، كما أوضحت والدتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

قبل فترة لاحظت الأم أن ابنتها تنام لساعات طويلة دون استيقاظ كما ليس لديها أي رغبة في تناول الطعام.

ذهبت الأم بالطفلة إلى المستشفى وحينها شخصوا حالتها أنها مشكلة في الصدر، ووصف الطبيب عدة مضادات حيوية لم تأت بأي نتيجة.

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ظلت الطفلة على نفس الحالة لمدة اسبوع كامل، فاتجهت الأم إلى المستشفى، وفوجئوا بأن الممرضة بدأت تتعامل بسرعة وحذر مع الحالة، واستدعت اثنان من الأطباء و6 ممرضات.

الأطباء وضعوا الطفلة على جهاز مراقبة القلب والضغط، لكن الأطباء لم يستطيعوا أخذ عينة من دم الطفلة، لاكتشافهم أنها فقدت ثلاث أرباع من دمها رغم عدم وجود نزيف خارجي.

وأخبر الأطباء الأم أن الكميات الكبيرة من الحليب التي كانت تتناولها ابنتها تسببت لها في فقر دم شديد، بالإضافة إلى أنها لم تكن تتناول كميات كافية من المياه.

وأوضحت الأم أنها تشعر بالذنب تجاه ابنتها التي ما زالت في حالة خطرة، ولم تكن على دراية أبدًا أن الحليب يمكن أن يودي بحياتها.