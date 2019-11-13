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على حافة الموت.. طفلة فقدت دمها بسبب كثرة شرب الحليب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

حذرت أم تدعى انستاشيا جينكاريلي، من شرب الأطفال للبن بكثرة، لأنه قد يؤدي إلى الوفاة.

وكشفت جينكاريلي، التي تعيش في كندا أنها كادت تفقد ابنتها بعد إصابتها بمرض "أنيميا الحليب"، بحسب صحيفة "ذا صن البريطانية"، وهو نوع من فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، بسبب الإفراط في استخدام نظام غذائي معتمد على اللبن لفترة طويلة جدا، ولا يحتوي على تنوع كاف من الأطعمة.

وكانت الطفلة "ميا" تشرب ما بين أربعة إلى 6 زجاجات من الحليب في اليوم الواحد، كما أوضحت والدتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

Anastacia and Mario, also have son Sawyer, six

قبل فترة لاحظت الأم أن ابنتها تنام لساعات طويلة دون استيقاظ كما ليس لديها أي رغبة في تناول الطعام.

ذهبت الأم بالطفلة إلى المستشفى وحينها شخصوا حالتها أنها مشكلة في الصدر، ووصف الطبيب عدة مضادات حيوية لم تأت بأي نتيجة.

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The mum says her 'instinct' took over and she rushed Mia to hospital

ظلت الطفلة على نفس الحالة لمدة اسبوع كامل، فاتجهت الأم إلى المستشفى، وفوجئوا بأن الممرضة بدأت تتعامل بسرعة وحذر مع الحالة، واستدعت اثنان من الأطباء و6 ممرضات.

They revealed Mia was drinking between four and six bottles a day

الأطباء وضعوا الطفلة على جهاز مراقبة القلب والضغط، لكن الأطباء لم يستطيعوا أخذ عينة من دم الطفلة، لاكتشافهم أنها فقدت ثلاث أرباع من دمها رغم عدم وجود نزيف خارجي.

وأخبر الأطباء الأم أن الكميات الكبيرة من الحليب التي كانت تتناولها ابنتها تسببت لها في فقر دم شديد، بالإضافة إلى أنها لم تكن تتناول كميات كافية من المياه.

Anastacia warned other parents about the danger of milk anemia

وأوضحت الأم أنها تشعر بالذنب تجاه ابنتها التي ما زالت في حالة خطرة، ولم تكن على دراية أبدًا أن الحليب يمكن أن يودي بحياتها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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