ريهام حجاج تثير الجدل بـ"الكيرلي".. ومتابعون: قلبتي هندية

شاركت الفنانة ريهام حجاج عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة جديدة، حيث تخلت عن الشعر الطويل، واعتمدت على الشعر القصير "الكيرلي".

وأرفقت ريهام تعليقًا على الصورة، قائلةً: "في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي، قمرات".

أثارت الإطلالة الجديدة التي ظهرت بها ريهام، حيرة وجدل بين الرواد، وتفاعل عدد كبير منهم مع إطلالتها، وحصدت الصورة ما يقرب من 71 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات والتي كان من أبرزها: "هو ده لوك جديد إنتي قصيتي شعرك وغيرتي لونه؟ بس جامد فيكي، قالبة علي بريانكا تشوبرا اوي، معرفتهاش كإنها أجنبية، قلبتي هندية".

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زواج ريهام حجاج من محمد حلاوة⁩

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن زواجها، منذ عدة أشهر، وذلك عقب يومين من عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز، من خلال نشرها صورة على "إنستجرام"، تضمنت أن حلاوة وريهام، تزوجا مؤخرا زواجا رسميا شرعيا بعد طلاق حلاوة للفنانة ياسمين عبد العزيز منذ عام، الذي لم يجر إعلانه وهي الطلقة الثالثة التي لا رجوع فيها بينهما، ولم تكن الفنانة ريهام حجاج سبب الطلاق الثالث، كما أشيع ولم تكن كذلك هي السبب في الطلاق الأول، أو الثاني خلال الأعوام الأخيرة.

وكانت ياسمين عبدالعزيز، أعلنت طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، في بيان رسمي، في نوفمبر الماضي، تضمن أنها انفصلت بشكلٍ رسمي، قبل عام تقريبًا، دون توضيح أي تفاصيل أخرى.

فيما أكد مصدر مُقرب لياسمين لـ"هن"، أن "حلاوة" حاول إقناع الأخيرة بعدم الطلاق رسميًا، ولكنها رفضت الرجوع، مُصرة على الانفصال نهائيًا، بعد زواجه من الفنانة الشابة ريهام حجاج.