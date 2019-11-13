فيديو.. "اضرب عشانها".. أول قصة حب في حياة محمد حماقي

كشف المطرب محمد حماقي، خلال كواليس برنامج "ذا فويس"، الذي يشارك في لجنة التحكيم، عن أول فتاة أعجب بها، وكانت زميلته في الصف الثاني الإبتدائي.
حاول "حماقي" أن يلفت نظر الفتاة إليه، فقرر تحدي زميله الذي كان يلعب بالجودو: "كنا واقفين مستنين باص المدرسة كلنا.. وهو واقف لابس بدلة الجودو بتاعه.. فقولتله عاوزة ألعبك وأنا أصلا مش عارف أي حاجة عن اللعبة.. حاولت أقلد حركاته ومكنتش عارفة أقف.. اضربت جامد أوي.. عشان مكنتش عارفة أقف.. القرار كان غلط.. وصعبت عليها بعد كدا وبدأت تكلمني".
وأوضح "حماقي"، أن أجمل هدية حصل عليها من زوجته "نهلة" كانت طفلته: "أفضل هدية من مراتي.. هي بنتي"، وتابع أيضًا بأن أجمل أغنية تعبر عن الحب، هي أغنية أجمل إحساس للفنانة اللبنانية إليسا.
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