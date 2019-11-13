أول نائبة عربية تترأس كتلة نيابية في ألمانيا.. من هي المصرية أميرة محمد علي؟

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المحامية أميرة محمد علي، ألمانية من أصل مصري، لفوزها في انتخابات البرلمان الألماني. والذي يعد استكمالا لنجاحات المرأة المصرية بالخارج.

وأعربت مكرم، عن سعادتها لما حققته المحامية الشابة "أميرة"، والتي تعد واحدة من أبناء الجيل الثاني من المصريين المهاجرين إلى ألمانيا، مؤكدة دعم الوزارة الكامل لها كصوت مصري وعربي مهم داخل البرلمان الألماني.

Advertisements

و"أميرة" التي ولدت بهامبورج بألمانيا عام 1980 لأب مصري من بورسعيد وأم ألمانية، نافست أميرة زميلتها "كارن لاي" على رئاسة الكتلة خلفًا لـ "سارة فاجنكنخت"، لتصبح أول نائبة من المنطقة العربية تترأس كتلة نيابية في البرلمان الألماني.

ودخلت الشابة الثلاثينية، البرلمان الألماني عام 2017 عن حزب اليسار، ومتحدثة باسم الكتلة البرلمانية للحزب عن شؤون حماية الحيوان وحماية المستهلك.

وفق تقرير موقع DW بلغت نسبة التأييد لأميرة محمد علي 52.2%، بينما حصلت لأي على 42% فقط.