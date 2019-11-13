أخصائية تغذية تحذر من الإفراط في "السكر": بعض الأورام تتغذى عليه

قالت الدكتورة فيروز مجدي أخصائية علاج طبيعي وتغذية، إن الإنسان لابد أن يراعي طريقة التغذية الملائمة والصحية لجسمه وما يحتاجه بالفعل من سعرات حرارية.

وأضافت مجدي، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "صوت العرب"، أن الحد من استخدام السكر يجعل الإنسان بصحة جيدة دون اللجوء إلى نظام غذائي، حيث إن السكر الزائد يساعد على زيادة نسبة الأنسولين في الدم، وهو المسؤول عن تخزين الدهون وخاصة في منطقة البطن، لهذا أن استخدام ملعقتين من السكر يوميا هو الأفضل مع المشروبات، وإن أمكن استبدالهما بالعسل، لما قد يسببه السكر من أمراض مثل الضغط والسكر والقلب، إضافة إلى أن هناك بعض الأورام التي تتغذى على السكر.

وتابعت مجدي، وبالنسبة لاكل الحلوى فيفضل أكل قطعة صغيرة في اليوم، خاصة في الفترة الصباحية، حتى يستطيع الجسم حرقها طوال اليوم، مع تناول الشاي الأخضر أو الجنزبيل أو القرفة، حيث إن هذه المشروبات تنظم السكر في الدم.

وأشار أخصائية التغذية، إلى أن هناك أنواع من السكر المخصصة للنظام الغذائي يكون لها أضرار، لذا يلزم التأكد من استخدام أنواع آمنة مع الصيام المتقطع، بمعنى أن نأكل خلال 8 ساعات من اليوم و نصوم 16 ساعة، وهذا النظام له فائدة كبيرة جدا فى تقليل الشهية بالتدريج.