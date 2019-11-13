ربنا رزقك بمليون أب وأم.. ناهد السباعي لـ هيثم أحمد زكي بعد أيام من رحيله

تعيش الفنانة ناهد السباعي، حالة من الحزن والصدمة بعد رحيل رفيقها وصديقها الفنان هيثم أحمد زكي، الذي توفي، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، عن عمر ناهز 35 عاما.

وشاركت الفنانة عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، مقطع فيديو، من داخل مستشفى "أيادي ‏المستقبل" لعلاج الأورام لغير القادرين بالمجان، بعد تخصيص غرفة بالمستشفى باسم هيثم.

وأرفقت تعليقًا على مقطع الفيديو قائلة: "بعد رحيلك ربنا رزقك بمليون أب وأم ودعوة وخاتمة وعمرة، شكرا مستشفى أيادي المستقبل ‏على غرفة هيثم أحمد زكي، نسألكم الفاتحة والدعاء".‏

انهيار ناهد السباعي في جنازة هيثم أحمد زكي

انهارت الفنانة ناهد السباعي، خلال تشييع جثمان الراحل هيثم أحمد زكي، ودخلت في نوبة من البكاء والنحيب، أثناء تواجدها في محيط مسجد مصطفى محمود، ما جعل الفنان أمير شاهين يتدخل لمحاولة تهدئتها، حيث انفعل على الحضور بسبب الزحام الشديد.

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وفاة هيثم أحمد زكي

وغيَّب الموت الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، في الساعات الأولى لصباح الخميس الماضي، عن عمر ناهز 35 عاما، وهو نجل الفنان الراحل أحمد زكي والفنانة الراحلة هالة فؤاد.

وكانت مديرية أمن الجيزة، قد تلقت إخطارا من مباحث قطاع أكتوبر، بورود بلاغ من خطيبة الفنان هيثم أحمد زكي بأنها حاولت الاتصال به أكثر من مرة ولم يستجب لاتصالاتها، وانتقلت قوة أمنية وبفتح باب الشقة بعد استئذان النيابة، تبين وفاة الفنان الشاب، وبنقل الجثمان للمستشفى أفاد التقرير المبدئي بأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وبدأ هيثم أحمد زكي مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم "حليم" بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم في العام التالي ببطولة فيلم "البلياتشو"، ثم توالت أعماله الفنية انتهاء بمسلسل "علامة استفهامفي رمضان 2019، والذي يعد آخر أعماله.

ومن المصادفات الغريبة أن الفنان هيثم زكي توفي في نفس العمر الذي توفيت فيه والدته الفنانة هالة فؤاد زوجة الراحل النجم أحمد زكي التي رحلت عن عالمنا عن عمر يناهز الـ35 عامًا، بعد محاربتها لسرطان الثدي في رحلة استمرت 4 أعوام حتى أودى بحياتها في 10 مايو 1993.