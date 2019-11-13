الامارات | جائزة السلطان قابوس من نصيب علي الحجار وباسم فرات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم اليوم أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب في دورتها الثامنة والتي ذهبت للمصري علي الحجار والعراقي باسم فرات.

وقال الأمين العام للمركز حبيب بن محمد الريامي في مؤتمر صحافي إن «جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب جائزة سنوية يتم منحها بالتناوب دوريا كل سنتين بحيث تكون تقديرية في عام يتنافس فيها العرب عموما، وفي عام آخر للعمانيين فقط».

وأضاف «الجائزة شملت هذا العام ثلاثة مجالات للعرب عموماً، وهي مجالات دراسات علم الاجتماع عن فرع الثقافة، والطرب العربي عن فرع الفنون، وأدب الرحلات عن فرع الآداب».

وأشار إلى أنه تم حجب الجائزة في مجال علم الاجتماع، بينما فاز بها في مجال الطرب العربي الفنان علي الحجار من مصر وفي مجال أدب الرحلات فاز بها الأديب باسم محمد فرات من العراق، والمقيم في نيوزيلندا.

وبلغ عدد المرشحين للجائزة هذا العام 157 بينهم 78 في مجال دراسات علم الاجتماع و27 في مجال الطرب العربي و52 في مجال أدب الرحلات.

ويحصل كل فائز على وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب ومبلغ مالي قدره 100 ألف ريال عماني.

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