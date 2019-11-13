الامارات | أكثر الرجال جاذبية في 2019.. أميركي

شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر الرجال جاذبية في 2019.. أميركي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز المغني الأميركي جون ليجند بلقب أكثر الرجال جاذبية لعام 2019، حسب مجلة بيبول الأميركية.

وأعلن المغني بليك شيلتون (43 عاماً)، الذي حصل على الجائزة عام 2017، فوز ليجند (40 عاماً) بالجائزة أثناء مشاركتهما في هيئة حكام برنامج «ذا فويس».

وذكرت مجلة ديلي ميل البريطانية أن جون تقدم بالشكر لمجلة بيبول على هذا التكريم، وقال: «لا أعلم ما أقول، أريد أن أشكر مجلة بيبول، وأريد أن أشكر بليك شيلتون لأنني أجلس بجانبه منذ بضعة أشهر، ولقد تعلمت أساليبه الجذابة».



وكان الممثل البريطاني ادريس ألبا (47 عاماً) قد حصل على جائزة بيبول لأكثر الرجال جاذبية عام 2018.

وكانت مجلة بيبول قد بدأت في منح لقب أكثر الرجال جاذبية عام 1985، حيث حصل حين ذاك على اللقب الممثل ميل جيبسون عندما كان يبلغ من العمر 29 عاماً.



وشملت قائمة الفائزين باللقب الممثلين توم كروز وكيانو ريفز وبراد بيت وجورج كلوني وبن أفليك وهاريسون فورد وبرادلي كوبر وريان رينولدز.

يذكر أن جون متزوج من عارضة الأزياء كريسي تيجن منذ عام 2013، ولديهما طفلة تدعى لونا (ثلاثة أعوام) وطفل يدعى ميلز يبلغ من العمر عاماً واحداً.

