تعرف علي صيحات مكياج عملية لهذا الموسم

كما تحكم الموضة عالمي الالبسة والاكسسوارات، كذلك الامر في عالم المكياج. هناك صيحات تروج وأخرى تأفل. في هذا التقرير، نعرض لك مجموعة من صيحات المكياج التي تجتمع لتؤكد ان المرأة تبحث عن مكياج عملي يلائم يومياتها ولا يخفي ملامحها!

1. البلاشر الزهري: بعدما راج البلاشر البني والبرونزي فترة طويلة، يعود اليوم الى الواجهة البلاشر الزهري الناعم. هذا النوع من البلاشر يمنح السيدة مظهرا طبيعيا جدا ويجعل الوجنتين تبدوان مورّدتين. طبعا لون البشرة يفرض نفسه في هذا المجال، إذ تبعا لها اختاري الزهري او البرتقالي المشمشي. المهم ان تراعي ما ينسجم معم لون بشرتك.

نقترح عليك تجربة:

DIOR Blush Actrice Rouge 6.7 g

أو

BABOR Gesicht Nr. 02 - Rose Rouge 9.0 g



2. الكونتورينغ: يحافظ الكونتورينغ على حضوره، إنما يخضع للتعديل. فبدلا من الخطوط البنية الداكنة، بات الكونتورينغ أنعم بكثير وبالكاد يكون مرئيا، بفضل الابتعاد عن الاقلام الداكنة.

نقترح عليك تجربة:

Max Factor Make-Up Gesicht Miracle Contouring Palette Nr.

الكونتورينغ



3. ظلال العيون الزهري: تماشيا مع البلاشر الزهري الناعم، يروج في هذا الموسم ظلال العيون الزهري، وتحديدا على الجفن المتحرك بأكمله. لوك يمنحك أسلوبا، لا يتطلّب الكثير من الجرأة ولا الكثير من المعرفة في اسلوب تطبيق المكياج. يكفي تطبيق القليل منه على الجفن المتحرك وعلى خط الرموش الاسفل للحصول على لوك مكياج 2019.

نقترح عليك تجربة:

NARS Lidschatten Chile Lidschatten 1.1 g

أو

MAC Lidschatten Cherry Topped Lidschatten 1.5 g

ظلال العيون الزهري



4. ظلال العيون الازرق: بعكس الطابع الرومانسي الذي تعكسه ظلال العيون الزهرية، إن الشادو الازرق يمنحك مظهرا جريئا. ليس المطلوب طبعا المبالغة في مدّه على الجفن المتحرك كاملا، إذ يمكن الاكتفاء بالقليل منه على الزاوية الخارجية للعين او مزجه ايضا مع قلم كحل اسود او شادو بني.

نقترح عليك تجربة:

NARS Lidschatten China Blue Lidschatten 2.2 g

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ظلال العيون الأزرق



5. غلوس لامع: الشفاه اللامعة تعود "تراند" في هذا الموسم. بعدما احتل الساحة احمر الشفاه بالملمس الجاف (المات) يعود الغلوس الى الواجهة.

نقترح عليك تجربة:

bareMinerals Lippen-Make-up Lipgloss Moxie Plumping

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