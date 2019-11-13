ثلاثة تمارين للوجه لشدّ الخدود



اليوم اختصاصية تمارين الوجه ناتالي تشوماتشينكو إلى مجموعة تمارين سهلة وبسيطة لشدّ الخدود.

وإليكِ التفاصيل:

في التمرين الأول، وضع راحتي اليدين على الوجه ونفخ الخدين.

في التمرين الثاني، وضع الأصابع على الوجه ونفخ الخدين.

في التمرين الثالث، وضع الأصابع على الفم والاستمرار بالنفخ.

في التمرين الرابع، وضع الأصابع على هيكل الوجه وفتح الفم.

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