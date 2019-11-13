تعرفي علي تسريحات شعر بسيطة مرفوعة

أعلم أنك تحتاجين إلى تسريحة شعر بسيطة مرفوعة، لتناسب خروجاتك النهارية مع أصدقائك أو عند الذهاب إلى العمل. بالتأكيد إذا كانت تسريحات شعرك كل يوم بنفس الطريقة، ستصابين بالملل وستبدأين في التفكير في قص شعرك أو تغيير لونه كسرا للرتابة. ولكن ما رأيك في تجربة العديد من التسريحات البسيطة Updo لشعرك؟فتسريحات الشعر المرفوعة لها سحرها الخاص لأنها تظهر جمال وجهك وشعرك معا، خاصة إذا كان متوسط الطول أو طويل. كما أنها أصبحت صيحة رائجة في الفترة الأخيرة، بداية من كعكة الباليرينا وصولا إلى ذيل الحصان والضفائر المختلفة. لذا تمتعي بشعرك وجربي العديد من التسريحات المختلفة لتتألقي بجاذبية. إليك العديد من الصور لتلهمك بأفكار مختلفة لتسريحات شعرك

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