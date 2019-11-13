صور.. أحدث صيحات الملابس التريكو هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

تعد الملابس التريكو من المفردات الأساسية لموضة الخريف والشتاء؛ نظرا لأنها تمنح إحساسا بالراحة والدفء. وفي خريف وشتاء 2019/2020 تطل الملابس التريكو بتصاميم جريئة لتمنح المرأة إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنكا مولر فينكلمان أن الملابس التريكو تمتاز هذا الموسم بغرز كبيرة الحجم، وتتألق بقصّة واسعة وأكبر من المقاس "Oversized" وأكمام منتفخة لتمنح المرأة إطلالة متحررة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.

وأضافت فينكلمان أن هذا الاتجاه يقابله اتجاه مضاد، ألا وهو القصّة القصيرة "Cropped"، والتي تغازل أنوثة المرأة. وتتناغم القطع الفوقية القصيرة مثل جاكت الكارديجان مع سروال جينز، وذلك لتسليط الضوء على الوسط.

ألوان زاهية

ومن جانبها، أشارت خبيرة الموضة الألمانية آنيته هيلبيش إلى أن الملابس التريكو تطل هذا الموسم بألوان زاهية كالأصفر، خاصة الخردلي، ودرجات التوتي كالأحمر والبنفسجي، وكذلك الأخضر.

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وتكتسي الملابس التريكو بالألوان الكلاسيكية أيضا كالبيج والرمادي والأزرق الداكن والبترولي.

وبالنسبة للنقوش، أشارت هيلبيش إلى أن الملابس التريكو تزدان هذا الموسم بنقوش الكاروه الأنيقة ونقوش الضفائر المفعمة بالرقة والأنوثة.

قوامك ممتلىء؟

وبدورها أشارت خبيرة الموضة الألمانية ليديا ماير إلى أنه يتعين على المرأة صاحبة القوام الممتلىء مراعاة اختيار الملابس التريكو المصنوعة من خامات نحيفة، وذلك كي لا يبدو القوام أكثر امتلاء.

ويمكن إخفاء امتلاء القوام أيضا من خلال الألوان الداكنة أو الألوان الأحادية أو القصّة على شكل حرف A أو قصّة الإمباير ستايل.

أما المرأة قصيرة القامة فتناسبها الموديلات ذات القصة القصيرة والموديلات المزدانة بنقوش الضفائر الطولية وفتحة الرقبة على شكل حرف V.