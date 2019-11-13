الجمبسوت الجلد نجم موضة الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يمثل الجمبسوت الجلد نجم الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن الجمبسوت أو الأفرول يمتاز بطابع عملي للغاية؛ نظرا لأنه يتكون من قطعة واحدة، مشيرة إلى أنه يكتسي هذا الموسم باللون الأسود أو درجات البني.

وأضافت مايروزه أن الجمبسوت يأتي بقصّة واسعة مع تسليط الضوء على الوسط، بالإضافة إلى تفاصيل مستوحاة من ملابس العمال كالجيوب الكبيرة، مشيرة إلى أنه يمكن إضفاء لمسة أنوثة على الجمبسوت ذي الطابع الذكوري من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال.