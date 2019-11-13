محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
يمثل الجمبسوت الجلد نجم الموضة النسائية في شتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن الجمبسوت أو الأفرول يمتاز بطابع عملي للغاية؛ نظرا لأنه يتكون من قطعة واحدة، مشيرة إلى أنه يكتسي هذا الموسم باللون الأسود أو درجات البني.
وأضافت مايروزه أن الجمبسوت يأتي بقصّة واسعة مع تسليط الضوء على الوسط، بالإضافة إلى تفاصيل مستوحاة من ملابس العمال كالجيوب الكبيرة، مشيرة إلى أنه يمكن إضفاء لمسة أنوثة على الجمبسوت ذي الطابع الذكوري من خلال تنسيقه مع حذاء ذي كعب عال.
كانت هذه تفاصيل خبر الجمبسوت الجلد نجم موضة الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.