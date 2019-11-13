اغسلي هذه الملابس على وجهها الداخلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قال منتدى الغسل الألماني إنه من الأفضل غسل بعض الملابس على الوجه الداخلي لها، وذلك لمنع احتكاك الجانب الخارجي مع حلة الغسالة.

وأوضح المنتدى أن هذا الأمر يسري على الملابس الجينز؛ حيث إنها تفقد مع الوقت لونها، وتظهر بها ثنيات بفعل الاحتكاك مع حلة الغسالة، والملابس القطنية السوداء أو المطبوعة، وكذلك الملابس الداكنة المصنوعة من ألياف دقيقة.

وبالمثل ينبغي غسل جيوب السراويل والجواكت وفرش السرائر وكسوات الوسائد على الجانب الداخلي.