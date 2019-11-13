“خلي أيمن يلحقني”.. صديق هيثم أحمد زكي يفجر مفاجأة ويكشف استغاثة الراحل بخطيبته قبل وفاته بدقائق

فجر أيمن أحمد الصديق المقرب للفنان المصري الراحل هيثم أحمد زكي، مفاجأة من العيار الثقيل، كاسفاً عن أن الراحل استغاث بخطيبته قبل وفاته بدقائق.

وأكد أحمد، في مقابلة مع برنامج “et بالعربي” أنه تلقى 4 مكالمات هاتفية من خطيبة هيثم، وعلم منها أن الفنان الراحل هيثم حدثها هاتفيا قبل وفاته، قائلا: “خلي أيمن يلحقني”.

وأوضح صديق الفنان الراحل، أن علاقته بهيثم تعود إلى 8 أعوام مضت، حيث كان معتادا على المبيت معه في منزله، إلا أنه تخلف عن هذه العادة يوم الوفاة بسبب ظرف عائلي.

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يذكر أن هيثم أحمد زكي قد وافته المنية، صباح الخميس الماضي، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.