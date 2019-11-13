فيديو.. بـ"كاب الطيار".. نيكول سابا توجه رسالة لجمهورها من داخل كابينة طائرة

من داخل كابينة طائرة، وبكاب الطيار، نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، مقطع فيديو مصور، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام".

وظهرت نيكول خلال مقطع الفيديو المصور جالسة مع كابتن الطيار ومساعدته، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "مرحبا من السماء، مع أفضل الطيارين اللبنانيين".

وأشارت نيكول خلا مقطع الفيديو، إلى خوفها وشعورها بفوبيا من الطيران سينتهي بعد هذه الرحلة، التي تعود من خلالها إلى بلدها لبنان.

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تفاعل عدد كبير من المتابعين مع مقطع الفيديو المصور، وحصد ما يقرب من 20 ألف نسبة مشاهدة، بالإضافة لمئات التعليقات التي كان من أبرزها، "أحلى كابتن طيارة، بحبك انيتا هوتنبرج".

وجاء هذا بعدما ظهر الفنان محمد رمضان، وهو يوثق تجربته الأولى بقيادة طائرة، وهو في طريقه إلى المملكة العربية السعودية.

ونشر محمد رمضان فيديو له من داخل الطائرة، وظهر فيه جالسا في الطائرة إلا أنه فاجأ الجميع، قائلًا "في تجربة هي الأولى من نوعها، هنقوم نسوق الطيارة"، ليغادر بعدها مقعدة متجها نحو كابينة القيادة، إذ جلس إلى جوار قائد الطائرة، وتبادل الثنائي الحديث وأمسك بعدها رمضان بالأجهزة الخاصة بقيادة الطائرة.

وعلقت مصادر بسلطة الطيران المدني، المسؤولة عن منح تراخيص مزاولة مهنة الطيران، على واقعة قيادة الفنان محمد رمضان لطائرته، مبينة أنَّ قائد الطائرة الذي سمح لـ رمضان بالدخول لـ"قمرة القيادة" كسر جميع القواعد وأدخل شخصًا "غير مسموح له بالتواجد بقمرة القيادة" بالمخالفة.