تعرف علي أصول وقواعد اتيكيت التعامل مع الضيوف

يتبع الاهتمام بالضيوف اتيكيت ينبغي على المضيف التمسُّك به، مع أصول على الضيف أيضًا أن يلتزم بها، خصوصًا أنَّ للضيافة أهميَّةً بالغةً في مجتمعاتنا العربيَّة. في الآتي، نسلط الضوء على اتيكيت التعامل مع الضيوف:



• إذا كنت مرتبطة بموعد آخر، يمكنك تحديد وقت الزيارة للضيف. مثلًا: يمكنك الشرح له أنَّك مضطرة إلى مُغادرة البيت بعد 15 دقيقة، نظرًا إلى ارتباطك بموعد آخر.

• إذا لم يكن لديك ارتباطات خارجيّة، عليك أن تستقبلي ضيفك، وأن تقومي بواجبه على أكمل وجه.

• يعتبر فنجان القهوة كافيًا للضيافة أثناء الزيارة الفجائيّة، لكن لا يُكتفى به في الزيارات المُحدَّد موعدها مسبَّقًا.

• إذا جاء الضيف وقت الغداء، فعليك أن تعتبريه أحد أفراد البيت، من خلال استقباله على المائدة لتناول الطعام.

• بعد انتهاء الزيارة، يحقُّ لك أن توجّهي للضيف ملاحظة بلباقة، مفادها ضرورة تحديد موعد مسبق للزيارة في المرَّة المُقبلة.

• في حال تلقت سيِّدة المنزل هدية خاصَّة بالبيت (الفضيَّات، مثلًا)، يُمكنها إعادة إرسالها هدِّية لآخر.

• أثناء الضيافة، يُمكن تقديم العصائر والحلويات، مع عدم الاكتفاء بالقهوة حصرًا، خصوصًا إذا كان المضيف على علم بمجيء الزائرين.

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• يُمكن الاستعانة بأكواب وأطباق مختلفة، في حال كان عدد الضيوف كبيرًا. لكن، يُمنع استعمال أدوات المائدة، إذا كانت مكسورة، في الضيافة.

• تُردّ الزيارة في غضون ستَّة أسابيع، إلَّا إذا كان الأفراد على عجلة (السفر مثلًا)، فيمكن ردها حينئذ بعد ثلاثة أيَّام.

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