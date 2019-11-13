علامة Dolce & Gabbana تقدّم لك مجموعة مجوهرات Devotion الجديدة

تقدم علامة Dolce & Gabbana مجموعة مجوهرات Devotion Fine الجديدة، تكريماً للأناقة والرفاهية لشكل القلب الأيقوني لدى الدار. وفي المناسبة أدعوك لتتعرّفي إلى ملخّص عن موضة المجوهرات الأبرز لصيف 2019.

ويعدّ القلب، رمز أيقوني للعلامة التجارية، وهو بطل خمسة إبداعات من المجموعة. من القلادة والسوار إلى الخاتم والأقراط المتدلية، يتميز شعار الحب غير المشروط بتفاصيله الثمينة والرائعة.

تم تزيين مجوهرات Dolce & Gabbana المصنوعة من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا بزخارف باروكية فاخرة مستوحاة من فترة بوربون ومن اللؤلؤ الدقيق، مما يخلق تباينًا بين الصنعة الدقيقة والبساطة الأنيقة للعناصر.

وفي الختام، تجدين على كل من هذه الإبداعات الثمينة شعار DG محفور داخل القلب .

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أضيفي لمستك الخاصة على هذه القلادة المحدودة من "فان كليف أند آربلز"